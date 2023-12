Figueroa habló con la prensa tras su discurso en la Legislatura

Tras su discurso de asunción en la Legislatura, Rolando Figueroa habló con los medios antes de bajar a dar su discurso frente a la gente. Sobre los primeros pasos de la transición, el mandatario indicó que mañana se reunirán "temprano con el Gabinete" y, a la tarde, acompañará "a Mariano (Gaido) en su asunción y ahí arrancaremos con el trabajo semanal".

Figueroa señaló que "la primer medida mañana es promulgar la ley de financiamiento de becas, que trabajaron muchos legisladores de la gestión saliente. Y de ahí vamos a instrumentar el fondeo para que en marzo esté funcionando el programa de becas", anticipó.

Asimismo, remarcó que "no se va a tocar ningún derecho", y lo diferenció de "ver todos los gastos injustos", sobre los que realmente "tendríamos que hacernos preguntas".

Sobre los cargos públicos vinculados a la estafa con planes sociales, Figueroa declaró que "son cientos y cientos de personas que no han ido a trabajar. Es verdad que algunos no tuvieron la oportunidad de trabajar a pesar de que querían, pero había muchos que directamente fueron designados en planta política para no trabajar. Ahí es donde hay que apuntar".

En esa línea, dijo que "hay que eliminar los intermediarios, analizar las necesidades de mucha gente y participar en la formación de gente que quiere tener un trabajo genuino. Para eso estará el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para poder formar a esa gente y que los tengamos esos empleos que merecen los neuquinos".