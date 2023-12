Buscan derogar los privilegios de jueces y magistrados

El gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia de Neuquén (SEJUN) presentó un proyecto en la Legislatura que busca derogar los privilegios de jueces y magistrados . La iniciativa se genera al poco tiempo de la eliminación de jubilaciones de privilegios para cargos electivos.

La propuesta por parte de los conductores del gremio (Claudio Salazar y Gisella Bertone) es una modificación al artículo 4 de la Ley 2501. Según trascendió, quieren finalizar el "reconocimiento de la antigüedad" para los magistrados y funcionarios abogados del Poder Judicial "desde el momento de su matriculación".

Desde SEJUN indicaron que la medida apunta a “terminar con un privilegio inaceptable para un sector del Poder Judicial y que, además, ayudará al saneamiento de nuestro sistema previsional del ISSN”. La caja de jubilaciones del Estado es uno de los tantos déficits que cuenta la provincia.

En este sentido, remarcaron que esta fórmula de antigüedad es "distorsiva y desigual", ya que no refleja la realidad en el desempeño de un cargo y no se aplica al resto de los profesionales no abogados que integran el Poder Judicial. Sostuvieron que es "económicamente oneroso" para el Estado y catalogaron a estos períodos antigüedad "ficticios" debido a que "les permite a los favorecidos el incorporase al régimen jubilatorio de la ley 859, sin que se hayan realizado los aportes correspondientes y con tan solo seis años de aportes reales efectuados en el desempeño del cargo”.

Por último, señalaron que es "discriminatorio" y sin "justificación legal" dado a que "no hay razones atendibles que justifiquen un trato diferenciado de las y los funcionarios abogados respecto del resto de la planta del Poder Judicial".