Sin apoyo: Encuentro Republicano no irá con Cervi

Se difundió en las últimas horas un comunicado firmado por el referente neuquino de Encuentro Republicano Federal, Juan Ríos, en el cual se asegura que el partido liderado por Miguel Ángel Pichetto a nivel nacional no participará de la alianza que encabeza la candidatura de Pablo Cervi. Indicaron que "no ven una voluntad real de cambio" y que la propuesta que encabeza Cervi no es lo que propone el ex senador Pichetto a la hora de encarar un armado político.

En el mensaje se detalla que "los neuquinos y el país necesitan oxigenarse y que los partidos y alianzas sean en beneficio de la población. Pablo Cervi no representa ni el ‘Cambio’ ni el ‘Juntos’”. Además aseguraron que recurrirán a la Justicia para que no se pueda usar el sello de Juntos por el Cambio (JxC), “y que el votante sepa que esa expresión no esta reflejada en cabeza de nadie”.

La misiva detalla que "la palabra cambio implica despojarse de las practicas sectarias y personalistas, así como buscar el consenso y el dialogo. Esto no debe ser otra cosa que una herramienta de transformación para el conjunto de los neuquinos, no una parcela mas de manzanas o un bins de fruta”.