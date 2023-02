Marcha atrás: Río Negro cedió a las presiones del Ko-ko

Durante la semana, Transporte controló que no suban los pasajes .

Luego de una semana donde el gobierno rionegrino se apresuró a explicar que el aumento que había anunciado la empresa Ko-Ko no estaba autorizado y de sacar a los inspectores de Transporte para corroborar que no se cobre ese incremento, en las últimas horas dio marcha atrás en la decisión. Los costos del pasaje no solo se incrementarán en febrero, sino que también en marzo.

Desde el gobierno de Río Negro se dispuso, finalmente un aumento escalonado de las tarifas de líneas provinciales de corta distancia. La medida surgió luego de continuos análisis técnicos de la Secretaría de Transporte para que los incrementos no impacten bruscamente en los usuarios y aseguren la prestación del servicio.

La actualización será de un 10% a partir del día lunes 13 febrero y de un 11% a partir del 1 de marzo. Se estableció un boleto mínimo de $117,37 y $130 respectivamente, que son los montos aplicables al boleto entre Chichinales y Regina. Mientras que el boleto máximo será de $719,52, correspondiente al tramo entre Regina y Cipolletti.

El secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, explicó que “la medida se resolvió luego de evaluar el proceso inflacionario aplicado a los costos fijos y variables que hacen a la estructura de un servicio de transporte con las características de Río Negro; de amplios recorridos y bajo índice de pasajeros y su escalonamiento se dispuso a fin de que no incida abruptamente en el bolsillo de los pasajeros”.