Neuquén avanza en la tramitería digital y no volverá a pedir papeles a sus ciudadanos

Neuquén está dando un paso histórico en la modernización del Estado: dejará de pedirle a sus ciudadanos papeles innecesarios para trámites que ya cuentan con datos dentro del sistema público. La transformación digital avanza a toda velocidad bajo un principio revolucionario conocido como “Once Only”: cada dato que un ciudadano le entrega al Estado, solo debe hacerlo una vez.

La estrategia, impulsada desde el Ministerio de Planificación, Innovación y Modernización, se apoya en la creación de una infraestructura de integrabilidad digital, una red que conecta de forma segura los sistemas de distintas instituciones estatales para que los datos fluyan entre ellas sin repetir procesos.

El modelo estonio, ahora en la Patagonia

“Viene del modelo estonio, donde todos los trámites se hacen de manera digital. Un dato que tiene el Estado no me lo puede volver a pedir, lo puede pedir una sola vez y nunca más. Es el concepto de Once Only”, explicó Rubén Etcheverry, ministro a cargo de la iniciativa. Inspirado en el caso de Estonia —país pionero en digitalización estatal desde su independencia en los años 90—, el sistema ya muestra resultados tangibles en Neuquén.

Un ejemplo concreto es el plan de becas Gregorio Álvarez, que ya cuenta con más de 25 mil estudiantes inscriptos. “Antes tenían que llevar los papeles. Ahora solo ingresan a la plataforma y los datos ya están cargados”, detalló Etcheverry. Lo que antes implicaba filas, impresiones y trámites en papel, hoy se resuelve en pocos clics.

Qué es la Integrabilidad Digital

Este nuevo paradigma se apoya en una arquitectura distribuida donde cada organismo conserva su base de datos, pero se conecta a una plataforma común, segura y trazable, que permite compartir información de forma automática. Esto permite evitar errores humanos, duplicaciones innecesarias y acelerar procesos tanto para el Estado como para los ciudadanos.

El sistema, basado en estándares de seguridad y cifrado avanzados, registra cada vez que un organismo accede a los datos de un ciudadano, garantizando transparencia y control por parte del titular de la información.

Etcheverry lo resume con claridad: “Queremos acelerar la gobernanza digital y que todos los organismos puedan avanzar hacia este principio. El Estado es guardián de los datos, y cada organismo tiene que hacerse cargo de gestionar eso”.

Una mesa para gobernar los datos

La implementación neuquina también incluye una Mesa de Gobernanza Digital, que articula los flujos de información entre los distintos organismos públicos, asegurando coherencia, trazabilidad y uso responsable de los datos.

Con más de un millón de intercambios digitales registrados, la provincia empieza a consolidarse como uno de los modelos más avanzados de digitalización estatal en Argentina. Los beneficios ya se sienten: eliminación de trámites duplicados, automatización de certificaciones, mejora en la experiencia ciudadana y ahorro de tiempo y recursos.

Hacia un Estado más ágil y confiable

La integrabilidad digital no es solo una mejora técnica: propone una nueva forma de entender el vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Menos trámites, menos burocracia y más confianza. En palabras de Etcheverry, se trata de “construir un Estado que esté al servicio de la gente, que no la haga perder tiempo ni repetir tareas que la tecnología ya puede resolver por ella”.

El camino ya empezó. Y si Neuquén logra consolidar este modelo, habrá algo más profundo en juego: la redefinición del Estado como un organismo transparente, eficiente y al servicio de sus ciudadanos.