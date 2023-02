A falta de ambulancia, viajó desde Piedra a Neuquén en su camioneta

Desde Piedra del Águila hasta Neuquén Capital, un hombre tuvo que ser trasladado por sus propios medios para internarse en un hospital debido a un fuerte dolor de espalda. Desde el nosocomio local le habían dicho que no podían proveerle servicio de ambulancia y que la lesión "no era para traslado". Por ello, el paciente- que no puede estar parado ni sentado a causa de la lesión- viajó en la parte de atrás de su camioneta, con la ayuda de un amigo, recostado sobre un colchón.

Según aportó Emilio Vásquez- amigo del paciente- Oscar se había presentado en el Hospital de Piedra del Águila días atrás por el dolor que lo aquejaba, pero desde el centro de salud le respondieron que la lesión "no era para traslado" . "Parece que se tiene que morir para que lo deriven", descargó su amigo indicando que al momento de subirse a la camioneta el hombre no podía ni sentarse porque "llegaba a llorar del dolor".

"La calentura vino porque él estaba predispuesto a pagar la ambulancia, le dijo a la médica que era afiliado de ISSN y que la obra lo cubría pero le dijeron que no", detalló Vásquez en diálogo con la redacción de Mejor Informado. "Ni siquiera dependía de Provincia", agregó.

Ante ello, ambos arribaron a la capital neuquina apróximadamente a las 2 de la tarde de este sábado, donde fueron atendidos por un especialista en el policlinico. Por los síntomas del dolor, le indicaron que tenía una posible hernia lumbar y fisura de columna. Ahora, Oscar permanece internado en la capital por el pinzamiento que siente en la zona baja de sus vertebras.