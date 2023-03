Para el primo de Escobar, el policía entró con "intención de matar"

Lucas Escobar, primo del mecánico fallecido tras un tiro en el pecho efectuado por un policía de Neuquén este jueves, desmintió que todo haya sido por accidente y declaró que Nicolás López (efectivo de la Comisaría 41º) entró al taller con la "intención de matar" e incluso, antes de quitarle la vida a Diego Escobar, también gatilló contra su hermano y primo de la víctima.

"Él llegó al taller como todo policía agrandado, me saludó a mí y a otro empleado que estaba en el laburo, cargó el arma y le gatilló en el pecho a mi hermano. No le salió, se fue para atrás y me preguntó dónde estaba Diego, yo le dije que estaba al fondo. Fue, cargó el arma y le disparó en el pecho a mi primo", testificó conmovido por el asesinato que afirmó fue "a sangre fría".