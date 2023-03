Propuesta: diputado que no trabaja, diputado que no cobra

Un vecino presentó, en la Legislatura neuquina, un proyecto que contempla severas sanciones para los diputados y concejales que no presenten iniciativas. Propuso que se les exija un mínimo de diez proyectos por mes (tres sobre el cuidado del medio ambiente), y que aquellos que no cumplan no cobren sueldos ni aguinaldo; también pidió que si al año siguiente persisten en la pasividad se los obligue a renunciar.

“El objetivo es motivar a quienes ocupan una banca a trabajar productivamente en su puesto”, argumentó el autor del proyecto que se llama Ariel Pérez Castillo y que ya lleva varias iniciativas presentadas sobre diversos temas.

Ahora, en este proyecto, también propuso la obligatoriedad de contar con título terciario o universitario para aspirar a cargos electivos; y suspender el ingreso de personal en la planta política. Sobre la formación académica argumentó que sugiere “un mejor desempeño”, y sobre el congelamiento de ingresos señaló que el dinero se destinaría a los hospitales o a la compra de nuevos móviles para las comisarías.

En diciembre último, el mismo vecino propuso que vuelva el servicio de refrigerio en los viajes interurbanos de ómnibus en la provincia de Neuquén. Antes había presentado proyectos para que se habilite el traslado de mascotas en los colectivos urbanos e interurbanos; para que los diputados vayan a trabajar en colectivo o en bicicleta; y para instalar alarmas vecinales y cámaras de seguridad en barrios periféricos de las ciudades neuquinas.