La echaron por no hacer un backup, pero igual deben indemnizarla

Un prestigioso laboratorio clínico realizó durante años los trámites para cumplir con los requisitos que exigen las normas ISO y de esta manera lograr mayor calidad en la atención. Sin embargo por una empleada no pudieron cumplir con la metodología que exigen esos estándares con reconocimiento internacional, por eso decidieron despedirla. Sin embargo la Justicia entendió que hacer copias de seguridad no formaba parte de la tarea de la técnica.

Los dueños del laboratorio detectaron que durante 4 meses la empleada no realizó el back up de todos los estudios que se realizaban y se perdió toda esa información. Entonces decidieron cortar la relación laboral por considerar que se trataba de una falta grave. Sin embargo la Justicia no entendió lo mismo y condenó al empleador a pagarle una indemnización.

Para los jueces de la Cámara del Trabajo de Bariloche, no había directivas claras ni precisas, como tampoco documentación que avale las funciones que la empleada debía realizar. Se comprobó que la tarea principal de la trabajadora fue básicamente la de técnica de laboratorio con responsabilidad de cargar con elementos el equipo para que pueda procesar muestras. En cambio no se pudo establecer con claridad a quien correspondía la responsabilidad de la tarea de realizar la copia de seguridad de los análisis.

La bioquímica detalló que ingresó al laboratorio en 2009 pero que fue registrada el año siguiente, luego se desempeñó en el área técnica de bacteriología, química, clínica y análisis. Desde el año 2014, preparaba todos los días una máquina para ser utilizada por otros técnicos y debía mantener el equipo en condiciones para validar los informes.

Sin embargo cinco años después fue despedida. El argumento utilizado por la empresa es que cumplían con las normas internacionales ISO 9001:2015, brindaron detalles de las capacitaciones realizadas y que las tareas de back up se debían realizar cada tres meses.

Aunque declararon testigos, no se pudo robar a quién le correspondía la tarea de hacer las copias de seguridad en discos compactos. Entonces, no quedó debidamente probado que la profesional tenía esa responsabilidad. Por lo que consideró que debían pagarle la indemnización contemplada en la ley como despido arbitrario y sin causa.