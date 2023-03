Neuquén: sindicalistas llevaron adolescentes a una protesta

Sin autorización de sus padres, un grupo de activistas sindicales de la ciudad de Neuquén se llevó a un grupo de estudiantes a una protesta en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y esto generó marcada preocupación tanto entre las autoridades como en la comunidad educativa. Los estudiantes son adolescentes que cursan la secundaria.

Todo comenzó el martes 21 con una reunión que la conducción de la seccional Capital del gremio docente (ATEN) realizó en la EPET N 7 y que, por una cuestión meramente estratégica, la llamo “de docentes y familias”. Ahí plantearon una serie de problemas (varios de ellos resueltos o en proceso de resolución, según se aseveró) y decidieron marchar al CPE, cosa que hicieron el miércoles. Entre otras cuestiones, alertaron por lo que consideran el inminente o posible cierre de la sala de dibujo y pidieron más horas para nuevos cursos.

El equipo directivo de ese establecimiento no demoró su respuesta y lanzó un comunicado a los padres. Básicamente, explicó que no comparte las formas de quienes ordenaron no ingresar a clases; y aseguró que les preguntaron a los estudiantes si tenían autorización de sus padres para participar de la marcha y “ninguno la tenía”. Es decir, que las dirigentes de ATEN Capital dispusieron que los activistas se los llevaran mientras sus padres creían que estaban en la escuela. Seguramente no los obligaron, pero no quedan dudas de que los convencieron. Las autoridades de la escuela conversaron con la conducción del centro de estudiantes y supieron que la representación escolar no acompañó la movilización.

Hay en las protestas una estrategia -con metodología organizada- que ATEN capital puso en marcha hace apenas unos pocos días y que consiste en protagonizar reclamos (por problemas reales, magnificados o ya resueltos), para posicionar tanto a su secretaria general, Angélica Lagunas, como a la secretaria gremial, Patricia Jure. Subyacen en ello las mezquindades y miserias de la política, por la simple razón de que Jure es candidata a gobernadora y Lagunas a intendenta capitalina, ambas por el Frente de Izquierda. Buscan hacerse visibles a costa de los estudiantes. Para ellas esta forma de hacer campaña es gratis; para el resto de la sociedad, no. Esta es la (lógica) lectura que muchos hacen.

Muy recientemente, el 14 de marzo, en una jornada de perfeccionamiento que convirtió en jornada política, ATEN capital, que está enfrentada con la conducción provincial del sindicato, acordó su estrategia consistente en potenciar reclamos y difundirlos a través de las redes sociales o de medios de prensa. Hay quienes advierten que lo que en realidad buscan es sembrar el caos y propender a la desestabilización, para convertirla en ganancia propia. Pero es un juego por demás peligroso. En especial para los adolescentes, que en su comprensible entusiasmo quedan rehenes de la jugada política.

Se dice que de la movilización al CPE no participaron más de 40 personas; entre ellas, 4 ó 5 docentes y unos 15 estudiantes de la EPET N 7 a los que ahí mismo les extendieron constancias para que justifiquen el faltazo a clases.

La estrategia de Lagunas y Jure (que no todo el Frente de Izquierda comparte) ya ha sido lanzada, pero se encontraron frente a la firme respuesta de padres y docentes que no están dispuestos a aceptar que los adolescentes queden rehenes de de ella. Se sabe, porque quedaron expuestas, que de aquí a las elecciones del 16 de abril, Lagunas y Jure buscarán movilizar a los estudiantes y docentes de otras escuelas de la ciudad de Neuquén. Los padres ya comienzan a armar grupos de whatsapp para estar atentos.