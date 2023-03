Hizo un vídeo de TikTok y apareció un fantasma

Bariloche es una de las ciudades más visitadas por los turistas. Es que sus montañas, lagos y bosques tienen un encanto especial que no deja de sorprender a los visitantes quienes, en épocas de redes sociales, graban videos para capturar esos momentos mágicos.

Literalmente fue esto lo que le pasó a una joven influencer que al grabarse en un bosque de la ciudad notó una figura extraña que la estaba mirando con atención.

La joven Jimena con jota, cómo se hace llamar en Tik Tok, subió un vídeo en el que se mostraba maravillada con el hermoso paisaje, que pese a vivir en Bariloche hace cinco años, no la deja de sorprender.

Al revisar si el vídeo había quedado bien, notó una figura roja que estaba detrás de ella, que se dejaba ver desde atrás de uno de los árboles.

"Grabando en la montaña cuando de repente... ¿Alguien más lo vio?", fue la frase que escribió en el posteo.

La extraña figura roja desaparece casi de inmediato y genera pánico entre los más de 6 millones de seguidores que lo reprodujeron. Además, unas 3.800 personas le dejaron comentarios y aseguraron que se trataba de un fantasma.

Otros, más incrédulos, simplemente aseguraron que se trataba de una personas que pasó caminando por el lugar cuando ella grababa el vídeo.

Jimena con jota explicó que ella estaba en el lugar con sus amigas y que no es ninguna de ellas la que aparece detrás en el video.

Para la joven se trata de una experiencia paranormal y subió otro vídeo en el que aclaró como fue el camino recorrido y brindó algunos detalles: "Apareció una persona de otra frecuencia, de otra dimensión. Elijo creer. No me asustó, no me causó miedo, no lo vi, no tenía idea", aseguró.

La joven dejó en claro que "esa sombra roja pasa en otra dirección a la que yo voy caminando. Es muy loco". Y explicó que "no tenía ni idea de lo que pasaba, yo veía el celular desconcertada porque venía bajando, y ya estaba cansada",