Koopmann en Añelo: “El MPN es el único que va a defender a Neuquén”

El candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, encabezó este martes el primer acto de cierre previsto en la provincia de cara a las elecciones del próximo domingo. El mismo, se llevó a cabo en Añelo, en el marco de una asamblea convocada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, y participaron más de 20 mil personas.

“En esta elección, el MPN es la única propuesta que va a cuidar y a defender a Neuquén y a las familias neuquinas. El resto de los candidatos responden todos a intereses de Buenos Aires”, aseguró Koopmann. Estuvo en el escenario junto a su compañera de fórmula, Ana Pechen.

“Neuquén es el motor energético del país y eso es gracias al trabajo en equipo que venimos realizando desde el gobierno de la provincia junto a los trabajadores y el sindicato. Antes de Vaca Muerta, Neuquén no le interesaba a nadie. Hoy, los representantes de los partidos nacionales y sus socios locales vienen porque quieren quedarse con el gas y el petróleo de los neuquinos”, dijo el candidato emepenista. Además, remarcó que “a ellos no les interesa el futuro de las familias neuquinas, a ellos solamente les interesa llevarse nuestros recursos para beneficio del centralismo porteño, y este domingo, con nuestro voto en las urnas, los neuquinos no se lo vamos a permitir”.

“Los neuquinos del Movimiento Popular Neuquino, les vamos a decir que estamos más firmes que nunca, que los recursos primero son para la provincia de Neuquén”, destacó Koopmann. Y, aseguró que “vamos a seguir trabajando para que las familias neuquinas tengan mejor educación, mejor salud, más servicios básicos, más seguridad y más oportunidades de desarrollo, por eso vamos a defender nuestros recursos espalda con espalda, para que se queden en Neuquén, se derramen en nuestra provincia”.

El candidato a gobernador destacó el proyecto para que el empleo en el sector hidrocarburífero que se genere en la provincia sea un 70% para los neuquinos y recordó que “en la década del 80, cuando Don Elías Sapag era senador, vino un proyecto nacional a romper las representaciones sindicales, vino a la provincia a sacarle los derechos a los trabajadores”. Y prosiguió: “Fue Elías Sapag, leal y noble con la historia, porque él sabía que el MPN había nacido de la mano de los trabajadores, que con su voto negativo paró el avasallamiento que querían llevar los mismos que el domingo quieren venir a la provincia de Neuquén". Por otra parte, resaltó que "esos mismos que en la década del 80, del 90' y hace muy poquitos años nos vinieron a invadir, el domingo quieren lo mismo: se quieren quedar con el trabajo de todos los neuquinos y neuquinas". De esta forma, subrayó: "desde acá les vamos a decir que no, que el trabajo es para las familias de Neuquén. Que los recursos, que el gas y el petróleo, también son primero para nosotros”.

Por último, Koopmann indicó que a partir de este cierre “entramos en la cuenta regresiva de una campaña en la que hemos recorrido las 57 localidades de nuestra provincia y cada barrio de las ciudades principales, escuchando a las familias para llevar adelante la construcción de una plataforma que de continuidad y refuerce el plan quinquenal de la provincial con nuevas ideas, propuestas y proyectos, pero respetando las banderas históricas del Movimiento Popular Neuquino, donde se ven reflejadas las justicia social, el federalismo, la autonomía y la libertad”.

“Somos el único espacio político que propone un cambio seguro e inteligente, que garantice la estabilidad de la vida de los neuquinos”, dijo. Y por último agradeció a la militancia presente “por acompañar, apoyar y trabajar en equipo en una campaña histórica, donde nos comprometimos a encontrar las mejores soluciones a los problemas de las familias neuquinas”.

Por su parte, Ana Pechen, recordó los inicios de Vaca Muerta y aseguró que “gracias al trabajo de los neuquinos y neuquinas le damos luz y gas al país, se calefaccionan los hogares y funcionan las fábricas”. En este sentido, agradeció a los trabajadores petroleros porque esto es "una realización de todos ustedes" y pidió “no olvidar el camino que tuvimos que recorrer con Jorge y lo que nos costó convencer a muchos en Buenos Aires sobre la importancia de apostar por Vaca Muerta” .

“Hoy esos señores que no nos creían vienen a Neuquén y pretenden decirnos qué es lo que hay que hacer en nuestra tierra”, aseguró Pechen y resaltó: “Nosotros sabemos lo que hay que hacer, lo hemos hecho durante 60 años, construyendo una provincia que ha crecido y su economía es hoy una de las más pujantes de la República Argentina, mientras a nivel nacional la inflación nos come los bolsillos y tiene su origen allá, en el puerto de Buenos Aires”.

Por su parte, la candidata a primera diputada provincial por el MPN, Daniela Rucci, sostuvo que “nuestra causa es el pueblo y mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, de todas las familias de nuestra provincia” y confirmó que “sabemos que aún hay mucho por hacer. Hemos reconocido aquello que hemos hecho mal y es por eso que hoy también somos parte de este proyecto que seguirá trabajando en la defensa de nuestros recursos. Que son indispensables para cumplir los sueños de los neuquinos y neuquinas de toda la provincia”.

Por último, el secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, agradeció a “los compañeros como Jorge Sapag, Omar Gutiérrez, Ana Pechen y Guillermo Pereyra, que hicieron posible el sueño de Vaca Muerta” e instó a los trabajadores petroleros a mantenerse unidos en la lucha y la defensa del proyecto de Movimiento Popular Neuquino. En este sentido, aseguró que “los petroleros tenemos memoria y no nos olvidamos de los momentos difíciles que nos tocaron pasar, momentos duros, pero siempre estuvimos juntos, resistiendo, y hoy tenemos nuevos desafíos por los que luchar, como la defensa de nuestra provincia, la defensa de nuestros recursos y de nuestro trabajo ante el centralismo de los gobiernos nacionales”.

Junto a los oradores, estuvieron arriba del escenario el gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez; el presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag; la candidata a intendenta por el MPN de la localidad de Añelo, Adriana Pezuk; el candidato a diputado por la colectora Energía Ciudadana, Martín Pereyra; el ex senador y actual presidente de la Catheda, Guillermo Pereyra; y la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda.