El MPF pide ampliar el horario de atención en la Justicia

La polémica por el trabajo vespertino en el Poder Judicial de Neuquén vuelve al centro de la escena. El Ministerio Público Fiscal solicitó que se atiendan las audiencias en el turno tarde y ampliar el horario de atención, que actualmente es de de 8 a 14 horas. Formalmente, se envió un pedido hacia las autoridades de la Oficina Judicial Penal y a los Colegios de Jueces.

uD83DuDCAC "Debemos hacer un esfuerzo para salir de esta situación", planteó el fiscal general, José Gerez.



uD83EuDD1D "Este esfuerzo debe comprender a fiscales y a los demás operadores judiciales", remarcó.#FiscalGeneral #FiscalesJefes #FiscalesDelCaso #AsambleaDeFiscales #Neuquén #CutralCo — MPF Neuquén (@mpfnqn) April 12, 2023

"Esto no es una novedad porque ya fue tratado por el Tribunal. Tiene un antecedente del 2018, donde ya se había pedido que se amplíe el horario porque la agenda de la mañana estaba muy cargada. Los jueces y juezas siguen trabajando durante la tarde y no me sorprende el pedido de los fiscales, porque no es una novedad", afirmó la presidenta del TSJ, María Soledad Gennari, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Gennari agregó que "el Poder Judicial ha experimentado un crecimiento en la actividad por el aumento en la cantidad de población. La realidad es que hay una demanda creciente y esto es un tema de discusión muy importante".

La decisión fue apoyada y aprobada por 17 fiscales, en donde el fiscal general José Gerez lideró la reunión que se realizó en Cutral Co. "Queremos que los y las fiscales, que tienen una dedicación full time, también puedan tener fijación de audiencias en el horario de la tarde, después de las 14. Todos las y los operadores judiciales debemos realizar un esfuerzo para salir de esta situación, y eso comprende a funcionarios y funcionarias de la Oficina Judicial, a los jueces y juezas y a defensores y defensoras", afirmó Gerez.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal remarcó que este pedido, en principio, sería transitorio hasta que se encuentre una solución final al congestionamiento de tareas durante la mañana en el Poder Judicial.