Agredió, lo despidieron y llevó su queja al máximo tribunal

Un trabajador gastronómico que llevaba más de 20 años en un restaurante de Cipolletti ingresó intempestivamente a la cocina y tomó por el cuello a una trabajadora que estaba cortando verduras. La patronal no admitió semejante agresión y lo despidió. No obstante el agresor llevó su reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Río Negro, que ahora dejó firme su despido.

En su intención de revertir el despido, primero reclamó ante la Cámara Laboral de Cipolletti, donde argumentó que no tenía antecedentes. Pero la Cámara no sólo convalidó el despido, sino que también lo exhortó a erradicar los rasgos patriarcales “a fin de avanzar en una construcción de verdadera igualdad y de no discriminación”.

Sostuvo en el fallo que “la perspectiva de género es una herramienta necesaria e inclusiva para contrarrestar los nocivos efectos de conductas violentas que no hacen otra cosa que consolidar las desigualdades de género existentes, ya que las diferencias entre hombres y mujeres no se dan solamente por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales”.

El hombre despedido interpuso un recurso extraordinario pero la Cámara Laboral lo declaró inadmisible. En consecuencia presentó una queja ante el STJ, que dejó firme la condena. Al momento del hecho, la víctima tenía una antigüedad de 12 años en la empresa. Sus compañeros declararon que el hombre, que estaba a cargo del mantenimiento del lugar, ingresó intempestivamente, la agredió y la amenazó. Dijeron que consiguieron sacarlo de la cocina.