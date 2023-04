Caos en Río Negro y reproches en Neuquén

La semana que le siguió a las elecciones en las que Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) se convirtieron en gobernadores electos, fue particularmente intensa. En Neuquén, por el sacudón que generó la derrota dentro del MPN, con el consecuente reproche de la expresión petrolera al máximo conductor de sus ahora ex socios Azules. Tanto escalaron esos reproches, que el diputado provincial Víctor Pino (petrolero) abandonó el bloque, este miércoles. Y al día siguiente les envió cartas a Omar Gutiérrez y a Jorge Sapag, en las que les pidió sus renuncias a la presidencia y a la Convención partidaria, respectivamente. En Río Negro la semana fue intensa porque las urnas no despejaron las protestas de los trabajadores del Estado y hubo hasta reclamos en los puentes. Fueron elecciones en las que, al parecer, se priorizaron a las personas por sobre los partidos. De hecho y pese a la derrota provincial del MPN, el intendente Mariano Gaido recibió el apoyo de la población, tuvo una contundente victoria y continuará gobernando la ciudad de Neuquén. Hubo en la gran ciudad muchos cortes de boleta y es precisamente eso lo que reprochan los petroleros que conducen los líderes de la línea Azul y Blanca, Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci. Pereyra se distanció de las acciones de Pino, pero dejó en claro que la derrota sobrevino por no haberle garantizado a Figueroa su participación en la interna del MPN. Pero eso no es todo, sino que hay más. Veamos.

La provincia que se viene

“Ahora viene un nuevo periodo y nosotros vamos a poner todo para poder poner de pie a Neuquén”, aseguró Figueroa durante una entrevista en simultáneo con Mitre Patagonia y la AM550. “Hemos enviado un mensaje muy fuerte hacia la política del país en donde las grietas hacen mal y los verdaderos enemigos que tenemos son los problemas”, dijo y en un mensaje a los militantes del MPN, expresó: “Yo tengo los valores y los preceptos del MPN fundacional muy apegados”. Destacó, además, que la etapa electoral ya terminó y que la que viene es “una etapa de construcción, de diálogo y de crecimiento”.

El PRO local, con Larreta

El PRO es otro de los ganadores de las elecciones provinciales en Neuquén (acompañó con una colectora a Figueroa) y quienes encabezaron la lista de candidatos a diputados provinciales, Leticia Esteves y Marcelo Bermúdez, viajaron a Buenos Aires a agradecer el apoyo del jefe de gobierno porteño y precandidato a la presidencia de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta. Esteves también le agradeció a María Eugenia Vidal, y le paró el carro a Patricia Bullrich. La presidenta del PRO había posteado sus felicitaciones a Figueroa y compañía y así le respondió Esteves (también vía Twitter): “Patricia, no apoyaste al PRO y tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan Neuquén hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras”.

Despidieron a policías infieles

La Policía de la provincia de Neuquén continúa con su autodepuración y en los últimos días expulsó a otros. Uno a los que les aplicó la destitución por cesantía es un suboficial acusado de realizar al menos una compra (vía Internet) con una tarjeta que había sido extraviada por una vecina. En el expediente que decantó en el despido del ahora ex cabo N.A.S.Z, costa que el 29 de agosto de 2021 “se radicó una denuncia judicial en la Comisaría Primera de Neuquén, a través de la cual una ciudadana dejó asentado el extravío de su documentación personal, compuesta por el documento nacional de identidad, tarjetas de crédito y débito”.

La Policía neuquina también expulsó a la ahora ex oficial principal Carmen R. M. P., en cuyo expediente consta que “personal de la dirección de Servicio de Policía Adicional detectó que habría realizado maniobras indebidas durante la cobertura de servicio policial adicional, retirando mercadería sin abonar, en un supermercado ubicado en calle General Enrique Godoy N 517 de la ciudad de Neuquén”.

Tras las urnas, más protestas

El triunfo del ahora gobernador electo, Weretilneck, no despejó el descontento que reina entre los trabajadores del Estado rionegrino y volvieron las protestas, con reclamos en los puentes entre Cipolletti y Neuquén, incluidos. La gobernadora Arabela Carreras deberá resolver estas y otras cuestiones para que la transición de aquí al 10 de diciembre no sea traumática. Protestó ATE, gremio que -en defensa de los porteros de escuelas- la acusó de cercenar el derecho a huelga; y también protestaron tanto los docentes nucleadosen UnTER, como los trabajadores de la Salud. Claro que también lo hicieron los Retirados de la Policía e integrantes del Consejo de Bienestar Policial, junto con activos que prolongaron sus acampes y el quite de colaboración en varias comisarías.

Carreras dice que se puede mejorar

A poco de haberse confirmado el triunfo de Weretilneck, la gobernadora Carreras, señaló que “el resultado pone a nuestro líder nuevamente en la mesa de las decisiones. Ratifica lo que venimos haciendo; acá hay un gran esfuerzo de la militancia; han ganado legisladores, concejales, intendentes y comisionados de nuestro espacio político, ratificados por la elección de nuestros vecinos”. Agregó que “Weretilneck tiene la oportunidad de gobernar adecuado a los tiempos que se viven, mejorando lo que hicimos y proponiendo todo lo nuevo”.

Milei insiste con la dolarización

En una semana de escalada del blue, el diputado nacional y candidato a la presidencia de la Nación por el espacio libertario, Javier Milei, ofreció nuevos “detalles” de su plan de dolarización de la economía. La recepción no fue buena, de hecho recibió críticas tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio. Milei se basó en siete puntos, cuyo núcleo contiene tres argumentos claves: primero una cuestión moral “porque robar está mal”, en segundo término un tema técnico con la eliminación del Banco Central y la apertura total de la economía, y por último una razón política “por la magnitud de la estafa de la casta”.

Massa con los ganadores

En una semana compleja por la disparada del dólar en el contexto de inflación, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, recibió a Figueroa y a Weretilneck, los ganadores del domingo electoral. La reunión, en el Palacio de Hacienda, fue con almuerzo incluido. Según se dijo, dialogaron sobre la agenda del norte patagónico, incluidos temas de infraestructura energética, producción frutícola y,