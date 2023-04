Se hicieron los pillos con los precios y los multaron

La Justicia rionegrina confirmó la multa que deberá afrontar un conocido supermercado, cuyos responsables se hicieron supuestamente los pillos durante la pandemia, perjudicaron a sus clientes y ahora tienen que afrontar las consecuencias. Según se argumentó en la causa, el 27 de marzo de 2020, cuando ya se habían dispuesto las medidas por la emergencia sanitaria, la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro multó a ese comercio de Cipolletti, porque no cumplía con el stock de 19 productos cuidados y porque vendía por encima de los precios máximos.

Ante el incumplimiento advertido por los inspectores, se le impuso a la Cooperativa Obrera una multa de 50 mil pesos. En su descargo, el comercio sostuvo que no había podido cumplir con la normativa debido a que se encontraba con una estructura de personal reducido conforme el aislamiento obligatorio. También dijo que las gerencias de administración y de sistemas no estuvieron trabajando por lo que no pudieron retrotraerse los precios.

En cuanto al stock, sus responsables argumentaron que debido a la emergencia sanitaria hubo un pico de demanda en los productos y por ello se encontraban abocados a agilizar el proceso de abastecimiento, recepción y puesta a la venta de mercadería.

La Agencia de Recaudación Tributaria desestimó esa defensa y confirmó la multa. La Cooperativa Obrera abonó el monto pero recurrió ante el fuero Civil de Cipolletti, que ahora confirmó la validez del procedimiento administrativo de la provincia.