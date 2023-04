Reclamo policial: anunciaron quite de colaboración

Retirados de la Policía de Río Negro continuaron, durante todo el fin de semana largo por Semana Santa, con manifestaciones en reclamo de mejoras salariales y laborales. En Bariloche hubo un acampe que se mantuvo a lo largo de la Fiesta del Chocolate. Pero las expresiones se repitieron en Cervantes, Roca, Cipolletti, Jacobacci, El Bolsón, Regina, Huergo, Chichinales, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande, Godoy, Mainqué, Fernández Oro, Allen, Cordero, Ñorquinco, Valcheta y Los Menucos.

El malestar del intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso se hizo sentir. El jefe comunal utilizó su programa de radio para expresarlo. En El Cordillerano Radio, señaló que “todo este despliegue de gente traída de Cipolletti, Roca o Viedma tiene una logística y un costo, por eso yo me pregunto inocentemente quién estuvo detrás de esta escena, para pagar los colectivos, la comida y el alojamiento. No todos se quedan a dormir ahí, ¿quién armó esta logística que lleva mucho dinero?”.

Además, Gennuso denunció que “los manifestantes intentaron impedir la realización de algunas actividades programadas en la fiesta. Este evento, además de ser un festejo, es nuestra cosecha, es una actividad económica para nosotros. No es la misma dinámica que la Fiesta de la Manzana o la Pera, para nosotros esto también es trabajo”.

Nuevas medidas

Desde el Consejo de Bienestar Policial anunciaron que van a continuar con manifestaciones en toda la provincia. Durante este domingo marcharán a las 16 horas al Centro Cívico, en Bariloche. Y si no obtienen un llamado del gobierno provincial harán un quite de colaboración desde el primer minuto del lunes. No van a prestar servicios, solo atenderán los llamados urgentes y en los puestos judiciales. La medida será por tiempo indeterminado hasta que el ministerio de Seguridad los convoque.