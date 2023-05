"En Neuquén hay muchos Lucios"

"La violencia hacia los niños y los adolescentes es una de la problemáticas más sensibles que tiene hoy en día la sociedad argentina", afirmó esta mañana el diputado por la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola en diálogo con el programa Así Estamos, por Mitre Patagonia FM . Y agregó: "Hay muchos Lucios, que toman estado público cuando obviamente se cruza esta carrera de la violencia intrafamiliar. En casos de abuso hemos tenido muchos en la provincia Neuquén, algunos de los cuales están en la justicia siendo investigados" y lanzó en referencia a ello los abusos perpetrado en el Jardín 31 el año pasado.

Por ello, Coggiola presentó un proyecto para que la provincia de Neuquén adhiera a la Ley nacional 27.709, conocida como Ley Lucio, la cual crea un plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Sobre esto, Coggiola propuso que el ministerio de Desarrollo Social de Neuquén sea autoridad de aplicación y que disponga de las capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que trabajen con la niñez y adolescencia.

"Esta ley garantiza y obliga la capacitación en forma permanente, continua y obligatoria en derechos del niño y del adolescente a los funcionarios públicos, ya sean médicos, docentes o cualquier otro funcionario que tenga facultades frente a un organismo con tratamiento de menores y adolescentes", explicó. Además el diputado por Democracia Cristiana que ya ha elaborado 333 proyectos de ley para tratar la violencia contra las infancias pero que solo ha obtenido 29 sanciones.

"De 333 proyectos he obtenido 29 sanciones. Muchos de estos proyectos no pretenden nunca ser verdades reveladas, sino que siempre son disparadores de debate", explicó y sostuvo: "Lo que reclamo permanentemente es la falta de tratamiento, ya no de la aprobación pero sí del tratamiento y el debate. Muchos de los proyectos están cajoneados".