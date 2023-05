Nuevo escenario: Pereyra se acercó a Figueroa

Las piezas del MPN que comenzaron a reordenarse ni bien se conoció el escrutinio, el 16 de abril, directamente encastraron en la Comarca Petrolera, donde el gobernador electo, Rolando Figueroa, sacó a relucir el respaldo explícito del sector Azul y Blanco que conducen el histórico dirigente, Guillermo Pereyra, y el secretario general del gremio Petrolero, Marcelo Rucci.

Fue en el salón de la mutual policial -colmado de militantes- donde Figueroa no sólo anunció al candidato a intendente de Cutral Co, Rubén García, sino también a Omar Pérez, quien renunció a su candidatura por el MPN para sumarse a la lista de García.

Es la primera vez en 26 años que de verdad se quiere ganar Cutral Co, por eso hemos abierto los brazos buscando los liderazgos locales y estamos felices de que Cesar Omar Pérez haya tomado la decisión de ser el primer candidato a concejal por #Comunidad — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 25, 2023

Figueroa, quien ganó las generales por fuera del MPN (partido en el que no deja de sumar adhesiones) continúa aumentando el peso político de Comunidad, frente de partidos que conduce y que integran diversas fuerzas, entre ellas el PRO. En la presentación de los candidatos no sólo estuvo Pereyra, sino también su hijo Martín, conductor del partido Energía Ciudadana, que irá como colectora. La Azul y Blanca fue socia política de la Azul, pero tras la derrota, los Petroleros le reprocharon a la conducción partidaria del MPN no haber permitido que Figueroa jugara en la interna. Entiendenden que esa fue la génesis de la primera gran amargura en más de 60 años de invicto, a nivel provincial.

Ahora, la postal de ese encuentro, con Figueroa y Pereyra en la mesa, seguramente habrá inquietado a los Rioseco (Ramón y José) quienes buscan un nuevo período en la administración de la Intendencia. Las elecciones en Cutral Co serán el 23 de julio, mismo día en que irá a las urnas Plaza Huincul.

Además, quiero agradecer a Guillermo Pereyra, Marcelo Rucci y Martín Pereyra por la incorporación de Energía Ciudadana al espacio, para participar como colectora, con candidatos propios, acompañándonos en esta elección pic.twitter.com/9FDwsvLwsg — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 25, 2023

El candidato de Comunidad en Plaza Huincul es Claudio Larraza, quien competirá contra el intendente Gustavo Suárez (MPN) que va en busca de su reelección, con apoyo Azul, agrupación a la que pertenece.

