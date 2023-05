Dos ciudades, un yacimiento y muchas casas sin gas

Se aproximan las elecciones municipales en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul. Los ciudadanos de la comarca petrolera definirán nuevo intendente e integrantes de sus Concejos Deliberantes el próximo 23 de julio. Por el partido Comunidad (el nuevo oficialismo), Rubén García Ceballos (candidato en Cutral Co) y Claudio Larraza (candidato en Plaza Huincul) se refirieron sobre la falta de gas en este sector de la provincia de Neuquén. Una insólita carencia para quienes tienen el dominio del yacimiento El Mangrullo, una reserva netamente gasífera ubicada a casi 50 kilómetros al norte de los municipios. .

Ambos testimonios fueron en el programa Así Estamos por Mitre y 24/7 Canal de Noticias. Larraza, tras ser consultado sobre qué le hace falta a Plaza Huincul, respondió contundentemente: "Básicamente, los servicios básicos insatisfechos". Allí, mientras detallaba sobre la necesidad de infraestructura en cloaca y agua, agregó una sorpresiva: "Gas...¡Gas! Como escucharon".

La puntualización de esto se debe a que tanto Plaza Huincul como Cutral Co administran el Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có-Plaza Huincul (ENIM), que fue conformado tras las puebladas ocasionadas por la privatización de YPF. En 1997, el gobierno de la provincia del Neuquén transfirió el yacimiento El Mangrullo a los municipios, para llevar adelante el desarrollo sustentable a largo plazo de la zona . "Por eso lo remarco, es raro. Pero falta. Hay barrios casi enteros sin el servicio", manifestó Larraza.

En el mismo sentido habló Rubén García Ceballos, quien formará parte de unas elecciones municipales sin precedentes; ya que, por primera vez en la historia, no habrá candidato a Intendente del Movimiento Popular Neuquino (MPN). "Cutral Co ha tenido un desarrollo importante, pero ese desarrollo no se ha dado con la planificación necesaria", dijo García sobre la entrega de terrenos sin servicios.