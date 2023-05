Llega el frío y cada vez más personas duermen en la ETON

Ver personas durmiendo en la ETON se ha transformado en una situación diaria en el oeste neuquino. Gente en situación de calle, sin trabajo y sin un techo, eligen la terminal de ómnibus para pasar la noche. Actualmente, se estima que son 30 las personas que duermen allí, con las temperaturas que ya rondan los cero grados.

"A nosotros como trabajadores de la ETON, es una situación que se nos escapa. Por eso, pedimos la intervención de los organismos municipales para crear una mesa de diálogo entre la CNRT y Desarrollo Social. El objetivo es abordar la realidad de cada persona que duerme en la terminal", expresó Luciano Fernández, uno de los responsables de la ETON, en diálogo con Radio Mitre Patagonia.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que la gente que dormía allí de noche denunció que el personal de la terminal prendía el aire acondicionado de noche para que las personas se retiren del lugar. "Esto no es así. A las 23:30 horas los equipos se apagan porque funcionan todo el día y necesitan descanso", afirmó Fernández.

Lo cierto, es que hay cada vez más personas en las calles de Neuquén, una realidad que si bien, siempre existió, antes no se veía tanto. La situación social y económica no ayuda y genera que las personas que no tienen un techo, busquen alternativas en medio de la llegada del crudo invierno.