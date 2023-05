Aprobación de UBER en Río Negro: denuncian aportes a campañas

La posibilidad de que la aplicación UBER comience a operar en Río Negro alertó a los taxistas de toda la provincia. En Bariloche, el intendente Gustavo Gennuso debió suspender por 30 días el funcionamiento a partir del bloqueo que realizaron los choferes y propietarios de taxis.

Carlos Difranco es integrante de la Asociación de Taxistas de Río Negro y miembro de la Federación Argentina señaló en Radio La Super de Roca que “UBER es una aplicación foránea que cobra entre un 25% y un 32% del viaje y que no aporta al estado municipal, ni provincial ni nacional. Eso hace que sea una competencia desleal: los autos no están habilitados, no cuentan con seguro apropiado para el traslado, los choferes no son profesionales, que son requisitos que si les piden a los taxistas de todas las localidades”.

Explicó que “la aplicación no funciona a gran escala por los controles que se están haciendo. Vamos a pedir que la multa se eleve por que al no estar habilitado por la municipalidad de Bariloche es un transporte ilegal. La aplicación lo que hace es una intermediación entre el usuario y el prestador. Se limita solo a eso a intermediar entre las dos partes”.

Además, señaló que “yo creo que en todos los lugares donde entró UBER hubo alguna elección en la que había que colaborar. Las empresas aportan para las elecciones y después hay que devolver los favores. Lo vamos a denunciar en la justicia. Mientras el día martes estábamos en la calle, el diputado Agustín Domingo sacaba un comunicado diciendo que estaba contento con la aplicación que se puso en funcionamiento en Bariloche. Estas cuestiones nos hacen pensar en que hubo aportes para hacer campaña”.

Indicó que “UBER va por su porcentaje y no les interesa nada más, no les interesa si el auto choca, se rompe o mañana no tiene gomas. Esta en una decadencia UBER y está tirando manotazos de ahogado a donde sea y donde pueda meterse se filtra. Hemos constatado que está trabajando con vehículos de 2003, 2010, totalmente fuera de norma”.

Difranco confirmó que “el miércoles haremos una reunión provincial en Roca. Creo que tenemos que concientizar a los intendentes de que esta no es la solución para el transporte. Esto es mezclar el agua con el aceite. Nos vamos a juntar y hablaremos con los intendentes para que se manifiesten sobre la aplicación”.