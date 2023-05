Golpes y abucheos en una semana intensa

La semana que termina fue corta en lo laboral, pero intensa en lo que hace a las noticias. A punto tal que hasta la colecta que realiza Santi Maratea repercutió en Neuquén, donde se habilitó un fideicomiso para canalizar las donaciones al Rojo de Avellaneda. Fue una semana triste en la que se confirmó la muerte del criancero Carlos Aravena, quien fue víctima del violento temporal que azotó al interior neuquino y que ya se había cobrado la vida de Roberto Caitruz (otro criancero). Hubo, además, protestas de organizaciones sociales en Neuquén; un penoso episodio protagonizado por el campeón de TC, “Manu” Urcera; una bochornosa agresión en una escuela neuquina; y un juicio contra un juez al que sentaron en el banquillo a partir de una denuncia falsa en su contra. Pero eso no es todo, hay más. Veamos.

Arrebato de ira en la escuela

En un bochornoso episodio que lamentablemente tiene precedentes, la madre de una alumna entró al colegio San Martín de Neuquén y les pegó a una estudiante y a una docente. Fue el martes por la mañana cuando la iracunda arremetió a piña limpia. La denuncia pública la realizaron padres y estudiantes de la institución, quienes aseguraron que “no es la primera vez” que esta señora actúa de esta forma, porque “es una persona conflictiva”. Dicen que la mujer decidió “hacer justicia por mano propia”, porque una de las alumnas “la había difamado a través de las redes sociales”. Dicen que cuando agredía a la alumna, intercedió una maestra a la que esta señora “agarró del cuello y la golpeó”. La mujer negó las agresiones, dijo que su hija era víctima de bullyng, que hizo una denuncia y que no obtuvo respuesta alguna.



Denuncia falsa contra un juez

La Justicia neuquina puede verse envuelta en un escándalo. Sucede que el proceso por el que se sometió a un jurado de enjuiciamiento (jury) al juez en lo Civil de Rincón de los Sauces, Sebastián Andrés Villegas, se apoyó en una denuncia falsa. La presentación (formal) que se radicó al respecto da cuenta de que la abogada y funcionaria del mismo juzgado, María Soledad Garayo, quien acusó a Villegas de la presunta comisión de acoso sexual y persecución laboral, presentó un informe de salud con una firma falsa. Afirman que el propio médico declaró que jamás atendido a Garayo y aseguró que esa no era su firma. Villegas corre el riesgo de ser destituido. El fiscal Pablo Vignaroli lo acusó de presunto mal desempeño y se espera por la sentencia. Pero en el medio apareció esta denuncia sobre falsificación de documento.

Encuesta de la discordia

La Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N 7 (EPET 7) de Neuquén fue escenario de una polémica en medio de un conflicto. Sucede que un grupo de docentes, que cuenta con el respaldo del gremio (ATEN Capital), quiere seguir de paro y lanzó una encuesta para que la contesten los alumnos. “Ahora que se habilitó teoría”, plantea la encuesta. Y da dos opciones: 1) Se sigue con la medida de fuerza hasta que se terminen las obras en taller, 2) Se inician las clases. “Chicos necesito que todos voten”, dice el texto atribuido a docentes. Los padres pusieron el grito en cielo y explicaron que ya se solucionarios los problemas edilicios que habían generado las protestas, pero “estos” quieren seguir cobrando sin trabajar, con los consecuentes perjuicios para los estudiantes “a los que exponen innecesariamente”.

Urcera es un “Manu” larga

El campeón de TC y referente deportivo de Cipolletti y alrededores (en realidad, de la región) José Manuel Urcera protagonizó un bochornoso episodio. Dicen que “Manu” iba en su monopatín eléctrico desde el box hasta el motorhome, pero el grito de un hincha lo hizo volver y cobrarse venganza con un violento derechazo al rostro. Lo noqueó. Lo dejó literalmente desparramado en el piso, después de que el hincha dijera algo sobre su pareja, Nicole Neumann. Aseguran que luego del directo al mentón, el piloto siguió su recorrido como si nada hubiese pasado. El hecho sucedió en el autódromo de Concepción del Uruguay y se sigue hablando de ello.

Entre abucheos y chiflidos

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, sufrió un momento en extremo incómodo cuando recibió un coro de chiflidos y abucheos. Fue durante un acto gremial en Bariloche, por el día del Trabajador. Se dice que la reacción del público hostil podría explicarse en la interna de Juntos Somos Río Negro que la mantiene distanciada del gobernador electo, Alberto Weretilneck. La gestión de Carreras no es precisamente buena; por el contrario, viene de conflicto en conflicto; pero se insiste con que, en este caso, medió la interna.

Cipolletti en vía muerta

La inauguración de nuevas paradas del Tren del Valle entre Neuquén y Plottier, contrasta con la penosa realidad de la estación Cipolletti, a la que no puede llegar la formación, porque todavía no han reparado el puente ferroviario que cruza la ruta 151. El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, hizo gestiones, pero Vialidad Nacional y Ferrocarriles Argentinos no responden. En una entrevista con el programa “Así estamos” -Radio Mitre Patagonia- el jefe comunal dijo: “Venimos desde 2019 con la Ruta 22 y la 151 y con el tren de pasajeros haciendo gestiones de manera permanente”, pero el asunto sigue en vía muerta.

Maratea y el asunto neuquino

Santi Maratea y su colecta para sacar de apuros a Independiente (de Avellaneda) tuvieron su capítulo neuquino. Es que el fideicomiso para canalizar el abultado caudal de fondos se inscribió en esta capital de provincia. El abogado Claudio Levy dijo que se eligió Neuquén porque “es una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”. Un fideicomiso es la “disposición por la cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que, en un caso y tiempo determinados, la transmita a otra o la invierta del modo que se le indica”. En este caso el fiduciante es el ex arquero Miguel “Pepe” Santoro. Es, entonces, quien debe transferir al club lo que se recaude.

Larreta controlará los planes

El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunció medidas para brindarles opciones laborales a los beneficiarios del plan social “Ciudadanía Porteña” que entrega la Ciudad de Buenos Aires. Y dijo que cuando sea presidente va a ordenar los planes en todo el país. “Los planes así como están no funcionan; si me eligen presidente el día uno termino con la intermediación”, aseguró. El referente del PRO sostuvo que en la situación económica actual, donde cuatro de cada diez argentinos son pobres, “no quedan dudas de que hay que asistir a quienes lo necesiten”, aunque aclaró que “hay que discutir cuál es la mejor manera de hacerlo para que las personas tengan realmente más herramientas para salir adelante”. Cada vez hay más planes y cada vez hay más pobres, lamentó.