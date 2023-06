Tapados de agua: el dramático estado de los evacuados

La provincia de Neuquén se encuentra muy afectada por el fuerte temporal que afectó a la región. Debido a las crecidas históricas de los ríos, hay arroyos desbordados, rutas cortadas y localidades aisladas. Además, tuvieron que ser evacuadas 8 familias en Vista Alegre, 20 personas en Villa Obrera en Centenario y 12 en el Porvenir .

Según detalló el gobernador Omar Gutiérrez, el temporal de lluvia produjo una crecida extraordinaria sobre el río Neuquén de 7400 m³/s de caudal instantáneo y que el panorama se tornó similar al del 2006 y 2008. Además, explicó que frente a los daños materiales que la crecida produjo, decidieron erogar menos de de 700 m³/s (el mínimo establecido en las normas de agua vigentes) para que baje el embalse de Los Barreales con los menores daños aguas abajo.

El fin de semana, el principal sector afectado fue el norte neuquino. Entre los distintos pueblos perjudicados, uno de las que más sufrió fue Los Guañacos: sus 480 habitantes quedaron aislados después de que el río se lleve el terraplén.

Pero después la situación se trasladó hasta el centro de la provincia. Hubo muchas pérdidas de animales y pastura, algo que va a impactar de lleno en la economía del pueblo. Alrededor de 25 familias están entre las más afectadas. La verdad es muy triste porque se trata de gente que ha vivido toda la vida acá , detalló una vecina de Sauzal Bonito a Radio Mitre Patagonia.

Pero el drama sigue: principalmente, para los vecinos de Vista Alegre. No solo por el agua, sino también por la inseguridad. Ernesto (un vecino de la parte norte) le comentó a MejorInformado que son aproximadamente 60 familias las que deberían evacuarse, pero eligen no hacerlo por temor a posibles robos : Anoche acompañe a una familia a ver su casa y les habían robado. Entonces, no podés dejar la casa. Si se te inunda, podés recuperar algo. Pero si te roban, no lo recuperás más. Lamentable, pero es así .

Pero aparte, aclaró que las pérdidas que están sufriendo no son sólo materiales: Sabés la cantidad de animales que se murieron ahogados acá? . Además, explicó lo que tuvo que hacer durante la madrugada cuando bajó un poco el caudal del agua : Nadé en calzoncillo para poder sacar a los perros de mi casa .

Miguel, otro vecino de la zona, también habló sobre el mal momento que están atravesando: Todo muy mal, muy mal. Ver a tus vecinos, que algunos el agua está por llevarse todo. Ver a abuelos, que los están sacando el municipio y las mismas familias. A gente que los está ayudando a sacar sus cosas y otros que perdieron todo. Gente que sólo le quedó lo puesto. Es un dolor inmenso .

Miguel es uno de los vecinos que está instalado en el Club Vista Alegre Norte. Esta tarde, la institución reclamó a la misma municipalidad un trabajo articulado para poder ayudar a la comunidad. Oriundos de la zon han notificado a este medio que en caso de traslados, los intentan llevar a otro polideportivo ubicado en la zona sur. Lo cual, para ellos no es negociable, ya que les queda muy lejos de sus viviendas.