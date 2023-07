Desaparecieron millones como por arte de magia

La semana que termina tuvo las repercusiones de la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner, desde Tratayén (Vaca Muerta) a Salliqueló (provincia de Buenos Aires) y tuvo jornadas gélidas con nevadas en localidades como Zapala y Plaza Huincul. También tuvo novedades en la causa por la que se investiga un fraude multimillonario con el manejo de planes sociales, y la novedad fue que les dictaron la prisión preventiva a tres ex funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Los que están presos son Ricardo Soiza (ex director provincial de Planes Sociales, a quien se señala como el presunto cabecilla de la asociación ilícita); Néstor Pablo Sanz (ex director de Fiscalización) y Marcos Ariel Osuna (ex responsable de Gestión de Programas). La banda tenía otros integrantes que también están bajo investigación, aunque libres. Pero eso no es todo, ya que durante la semana también hubo más; como las repercusiones tras las denuncias por presunto manejo irregular de fondos en Ente Intermunicipal (ENIM); los reclamos de la familia del soldado muerto en Zapala; y el cierre de una delegación del PAMI (obra social de los jubilados del Estado nacional) que no pagó el alquiler, en una localidad rionegrina.

¿Dónde están los millones?

La denuncia judicial que realizó el contador Leandro Abel Rattá para que se investigue el faltante de unos 4 mil millones de pesos del Ente Intermunicipal (ENIM) que administran los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, incomodó a las autoridades de ambas ciudades (especialmente a las de Cutral Co) y planteó un interrogante: ¿A dónde fue a parar ese dinero? Se dice que en su momento el ENIM le confío unos 44 millones de pesos a la compañía M&S Management S.A., para que supuestamente los multiplicara en la colocación de lo que se conoce como mesa dinero. Pero los billetes se esfumaron y la pregunta es si se perdieron en la timba financiera, en la Bolsa o si, por el contrario, fueron a dar a alguna caja de financiamiento político, como lo insinuó el denunciante. A esos 44 millones (que se perdieron hace ya varios años) hay que sumarles los intereses. Cabe recordar que el ENIM administra los fondos del yacimiento de gas El Mangrullo; y que esta situación inquieta a los Rioseco (Ramón y José, ambos del FyPN y del FdT), quienes se vienen alternando en la conducción de la Intendencia de Cutral Co. Y quizá no tanto a Gustavo Suárez (MPN), quien va en busca de su reelección, en Plaza Huincul.

“A mi hijo lo mataron”

La madre de Pablo Jesús Córdoba, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza, en un cuartel de Zapala asegura que lo mataron. Aunque en el regimiento dicen que el joven de 21 años se suicidó, los familiares aseguran que la posición del rifle es una de las claves. Durante una entrevista con la AM550 y con 24/7 Canal de Noticias, el abogado de la familia, Maximiliano Orpianessi, dijo lo siguiente: “El expediente está caratulado como muerte dudosa, pero creemos que no es así. Estamos frente a una actitud totalmente dolosa, es decir queestamos ante un homicidio”. Por su parte, la madre del soldado, Natalia Uribe, habló en el programa Así Estamos (de Radio Mitre Patagonia) y dijo: “Descartamos la posibilidad de suicidio o accidente, porque mi hijo presenta un disparo en la sien derecha con salida en la izquierda y un disparo debajo del mentón con salida en la parte frontal y entendemos que ninguna persona podría efectuarse dos disparos de esas características”.

Depredación descarada

A tan sólo 15 kilómetros de la localidad neuquina de El Sauce existe un bosque de árboles petrificados, que tiene nada menos que unos 90 millones de años y cuya existencia es desconocida para buena parte de la población. Encima algunos (quizá varios) de los pocos que lo visitan se roban piezas fosilizadas para llevárselas a modo de suvenir. Hace apenas unos pocos días, la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura neuquina avanzó con el tratamiento de la iniciativa con la que el Ejecutivo provincial propuso declarar patrimonio cultural e histórico al bosque petrificado. En esa oportunidad expusieron tanto el presidente de la Comisión de Fomento de El Sauce, Edgardo Torres, como el tesorero, Tulio Mesa, quien denunció que en la actualidad los visitantes suelen sustraer materiales (piedras rocosas milenarias). El proyecto busca proteger y fomentar el turismo en ese bosque de 20 hectáreas.

¡Cerró el PAMI!

La alarma se encendió cuando se supo que la delegación de PAMI de Fernández Oro tenía problemas con el pago y la actualización de los valores del alquiler. Los tiempos se precipitaron y, en la semana, la oficina cerró sus puertas con los consecuentes perjuicios para los jubilados y pensionados de esa localidad rionegrina. El intendente Mariano Lavín confirmó que la obra social (del Estado nacional) no pagaba el alquiler(se dice que desde hace al menos 18 meses). El tema llegó al Concejo Deliberante, donde ofrecieron un nuevo local para que funcione la sede, pero fue rechazado por las autoridades de la obra social.

Cipolletti insegura

La inseguridad constituye motivo de queja permanente entre vecinos y comerciantes de Cipolletti, que están expuestos y literalmente hartos. Lo nuevo es que un agente penitenciario disparó su arma contra motochorros en pleno centro y la fiscalía le inició una causa por abuso de arma de fuego. Se dice que, en realidad, los disparos fueron al aire. Las versiones indican que eran cerca de las 19:30 del lunes cuando este hombre efectuó losdisparos en la esquina de 25 de Mayo y Roca.Luego el penitenciario se acercó a la comisaría cuarta para dar su explicación de lo sucedido y radicar la denuncia por robo. Se dice que los motochorros rompieron el vidrio de un Peugeot 208 y se llevaron la cartera de la esposa del agente federal.

Larreta le gana a Bullrich

La consultora Zuban Córdoba publicó la primera encuesta presencial después del cierre de listas para medir la intención de voto de cara a las PASO de agosto. Según el muestreo, Horacio Rodríguez Larreta le gana (por tres puntos) a Patricia Bullrich la interna por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio (JxC). Sumadas las intenciones de voto, JxC se ubica primero (29,7%) y le siguenUnión por la Patria (27,1%) y la Libertad Avanza (24,5%). Al tiempo que el porcentaje restante se lo reparten entre Hacemos por Nuestro País (3,5%), el Frente de Izquierda (2,3%) y Principios y Valores (0,6%). Mientrasque el 8,6% de los consultados aseguró que aún “no sabe” a quién votar, el 2,3% dijo que votará “en blanco” y 0,8% anticipó que “no va a votar”.

Millones para los partidos

Se publicaron en el Boletín Oficial los montos que desde el ministerio del Interior serán otorgados como aporte extraordinario de campaña a las agrupaciones que competirán en las Primarias del 13 de agosto. Según el análisis de la unidad de datos de Infobae, los fondos suman $1.715 millones destinados a partidos y frentes electorales. Unión por la Patria es el frente que más fondos recibirá de acuerdo a los votos obtenidos en las elecciones de 2019: $419 millones. Le sigue la principal alianza opositora Juntos por el Cambio, con $389 millones. Más lejos, se ubican el Frente de Izquierda de los Trabajadores FIT-Unidad, que recibirá para actividades proselitistas $97,5 millones y La Libertad Avanza, de Javier Milei, que debutó en 2021 y recibirá $97,4 millones.