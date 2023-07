Qué hay detrás de la financiera que “perdió” millones del ENIM

La denuncia judicial que, el jueves último, radicó el contador Leandro Abel Rattá para que se investigue el faltante de unos 4 mil millones de pesos del Ente Intermunicipal (ENIM), que administran los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, no sólo incomodó a las autoridades de ambas ciudades, sino que además trajo al presente el polémico caso de la compañía M&S Management S.A.

Lo que se dice es que en su momento, el ENIM le confío unos 44 millones de pesos a esa compañía, para que supuestamente los “multiplicara” a través de lo que se conoce como mesa dinero (ganancias a partir de movimientos de grandes sumas que generan intereses); pero los billetes se esfumaron y, hasta dónde se sabe, nadie respondió por ello. Al menos no con una explicación lógica o convincente. Se sospecha, entonces, que hayan podido terminar en alguna caja de financiamiento político.

Ese estado de sospecha inquieta a los Rioseco (Ramón y José, ambos del FyPN y del FdT), quienes se vienen alternando en la conducción de la Intendencia de Cutral Co. Y quizá no tanto a Gustavo Suárez (MPN), quien va en busca de su reelección, en Plaza Huincul. No obstante, hay fechas que sí lo invitarían a brindar alguna explicación.

“Hay dos hechos, expuestos por las propias autoridades del ENIM en el balance 2021, que llaman poderosamente la atención e inducen a pensar que hay un manejo discrecional del Ente, lo que lo transformaría en una verdadera caja negra de la política”, expresó el contador en uno de los párrafos de la denuncia que presentó durante la última semana.

Explicó que uno de ellos consiste en la colocación de fondos en la empresa M&S Management S.A, por la suma de 44.363.823 pesos, a valor nominal de julio de 2013. Y destacó que de esa colocación no han sido recuperados el capital ni sus intereses; es decir, se los tragó la supuesta apuesta financiera o se perdieron camino a ella, vaya a saberse.

El ENIM es el organismo que administra las regalías de El Mangrullo, el yacimiento de gas que les fue cedido a ambas comunas luego de la pueblada de 1996. En otras palabras, el que administra los recursos que tanto sudor y lágrimas les costó a los habitantes de la Comarca Petrolera.

M&S Management S.A, en cambio, es una financiera alumbrada durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2004, y que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires. Reconoce sus actividades principales en los servicios de financiación y en las actividades financieras, incluidas -claro- las inversiones en acciones, títulos, bolsa y mutuales. Todo divisas, nada de esfuerzo (físico).

Respecto de sus últimas autoridades alcanzará con decir que en junio de 2011 renunció el entonces director suplente, Christian Silbergleit, y se ratificó en su cargo al presidente Mario Blachman. En agosto de de 2012 renunció Mario Blachman y asumió en ese cargo Bruno Iezzi. Y en 2014 una asamblea le dio continuidad en el cargo a este último y designó a Gustavo Melo como director suplente.

Durante una entrevista que, este lunes, le realizaron en el programa Así Estamos (de Radio Mitre Patagonia) Rattá explicó la supuesta maniobra fraudulenta que expuso ante la Justicia. “El ente toma 44 millones de pesos y se los da a una empresa llamada M&S Management S.A, que hace asesorías bursátiles. Es decir, que el ENIM pretende ir a la bolsa. Ese dinero también desaparece, no figura en ningún lado. En los estados contables se judicializa esa deuda, pero no en la fiscalía correspondiente a la jurisdicción sino en la Comisión Arbitral de Valores, a pesar de ser fondos públicos. Al cambio de hoy, la deuda asciende a un total de 4.480 millones de pesos”.

Será la Justicia la que deberá establecer si esos recursos que debían invertirse en obras para Cutral Co y Plaza Huincul, se perdieron en la apuesta o fueron a parar a la caja política sobre la que habló el contador.