Bronca e indignación en la marcha por mayor seguridad

Dos familias de Viedma, atravesadas por el dolor se unieron este miércoles y manifestaron su bronca e indignación ante el estancamiento de sus causas judiciales en las puertas del Poder Judicial, de la Jefatura de Policía y en el ministerio de Seguridad.

Se trata de los familiares de Jonathan Caracciolo, el joven que hace dos semanas fue asesinado de un balazo en el pecho cuando salió a comprar pan para la cena entre las calles 20 y 24 del Barrio 30 de Marzo. Y la de Jacobo Hollman, el hombre de 59 años que padece Alzheimer y Parkinson y está desaparecido hace casi dos meses. En los últimos días la policía redujo los rastrillajes de búsqueda.

La viuda de Caracciolo, Angélica Riquelme se molestó cuando la ministra Betiana Minor no la quiso recibir porque estaba en otras reuniones privadas. La mujer fue atendida por una secretaria que excusó a la ministra. “Necesitamos una respuesta para las dos familias. Hay una familia que está sufriendo por la desaparición de un hombre que está enfermo. Y la familia de un hombre que fue asesinado por una bala perdida. Es una falta de respeto que Minor no dé la cara, como dice que es ministra de Seguridad si no nos atiende, somos mujeres. Pedimos que nos reciba y de la cara”, expresó en las rejas del ministerio.

Ofrecen millonaria recompensa

El Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno de Río Negro dispuso una recompensa de $ 1.000.000 para todas aquellas personas que aporten datos útiles que permitan individualizar al autor del crimen de Jonathan Caracciolo ocurrido en la ciudad de Viedma.

La recompensa fue puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de contribuir a la investigación para el esclarecimiento del asesinato. La ministra de Seguridad, Betiana Minor se comunicó con el fiscal Guillermo Ortiz para realizar el ofrecimiento y se está a la espera de la solicitud formal por parte del fiscal para instrumentar y hacer efectiva la recompensa.