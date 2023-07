Qué dijo el taxista baleado que debió saltar del auto

En la madrugada del miércoles, el taxista Diego Rojas recibió un disparo a causa de un hecho de inseguridad por lo que debió saltar del vehículo aún en movimiento. En comunicación con el equipo del Noticiero Central, el conductor aseguró que "me pasó algo que no se lo deseo a nadie". El testimonio completo, en esta nota.

Según se informó, el conductor fue amenazado de muerte durante el viaje y recibió un disparo de tres que fueron gatillados. Tras el escape, los atacantes huyeron del lugar, dejando al conductor herido en el suelo.

"Cuando me encontraba en la parada de Sarmiento y Avenida Olascoaga (Neuquén Capital), decidí llevar a una pareja con destino al barrio Loteo Social 1, de quienes no noté nada sospechoso", declaró Rojas.

Sin embargo, las discusiones de la pareja iban en aumento y, cuando el taxista recibe un mensaje a su teléfono persona, el pasajero comenzó a comportarse de manera paranoica, desenfundando un arma y amenazando con "quemar a todos".

"Le pedi que por favor no me mate, tengo hijos esperándome en casa, llevate toda la plata si querés", informó Rojas, quien logró accionar el botón de panico. Pero el pasaje hizo oídos sordos y "cuando escuché los disparos decidí saltar del auto para salvar mi vida", amplió.

"Fui auxiliado por compañeros que trabajan en la base del Hospital Heller y personal de la comisaría 3era, a quienes les estoy muy agradecido porque lograron capturar a los agresores a 10 cuadras del siniestro", informó el conductor.

Rojas fue llevado al Castro Rendón, quienes le dieron de alta alrededor de las 6 AM con la bala aún incrustada en su cuello: "me informaron que se trataba de una herida superficial que no requería intervención quirúrgica", declaró. "Luego me dirigí junto a mis compañeros para realizar la denuncia y me incautaron la campera agujereada por los balazos para incluirla como evidencia. Quiero agradecer la velocidad y el compromiso con el cual actúo el personal policial de la Comisaría 3era, que los hayan atrapado tan rápido fue un gran alivio para mi", aseguró el damnificado.

En cuanto al avance de la causa en fiscalía, el taxista declaró: "la carátula del expediente es de 'tentativa de homicidio simple con coacción de amenaza de muerte' asi que el muchacho va a quedar tres meses en preventiva en espera del juicio. Él ya tenía otra condena en suspenso por una situación similar".

La fiscal a cargo es la letrada Paula González, quién formuló los cargos y solicitó la preventiva del masculino. Se esperan más novedades en los próximos días.