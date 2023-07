El empresario, dueño del ex boliche "Las Palmas", Pedro Nardanone brindó una entrevista exclusiva con el programa "Enfocados TV" que conduce el periodista Matías Cesari.

Allí, Nardanone aprovechó para dar su versión de los hechos ocurridos aquel 14 de junio de 2003. Y en principio se enfocó en la seguridad: "Ahí no había gente patovica, golpeadores, ni mucho menos", expresó y redobló la apuesta "y sino encontrame alguno que alguna vez haya recibido algún maltrato"

"Ahí había comisarios, subcomisarios... no había perejiles, golpeadores", lanzó el empresario que sin titubear expresó: "Según la versión mía, Sergio Ávalos nunca salió de la Facultad donde iba él. En el boliche no estuvo".

“Ávalos no salió de la facultad", prosiguió: "busquen en la facultad, si quieren saber dónde está Ávalos”, argumentó Nardanona, quien añadió: “Para mí, está ahí está el problema".

Otra cuestión polémica que se dio en el caso fue que en esa noche no hubo registro de las cámaras de seguridad porque habían fallado. “Las cámaras andaban, pero andaban más que nada para las noches de mucho barullo, cuando vos traes un grupo. Tampoco era una obligación tener cámaras”, aclaró Nardadone. También sostuvo: “Hace 25 años atrás, por ahí andaban, por ahí no, por ahí las prendían, por ahí no".

Por último, Nardanone expresó: "¿De qué pacto de silencio hablan?", "¿Qué pasa? ¿De pronto nos dedicamos a desaparecer pibes? Era un boliche para que la gente se vaya a divertir".