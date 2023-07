Nadia Márquez sobre las estafas: "la justicia azul no traccionó la causa"

Al ser consultada por cómo recibieron la noticia de las estafas con planes sociales en su bloque, la actual concejal y diputada electa del Frente Neuquinizate, Nadia Márquez, dijo que "con agrado pero tarde".

Al parecer, la legisladora se suma a las filas de funcionarios opositores que sospechan de un vínculo directo entre la reactivación de la causa Soiza y el resultado en las elecciones del pasado 16 de abril, que llevó a Rolando Figueroa a conquistar la gobernación de Neuquén.

"Lamentablemente, la justicia que tanto tiempo estuvo teñida de azul, especuló con el resultado de las elecciones para traccionar la causa. Nosotros queremos una justicia independiente, eficiente y que responda en tiempo y forma. Los ciudadanos no reciben respuestas en el tiempo adecuado para la resolución de los conflictos", declaró Márquez.

En consonancia con lo expresado por su compañero de fórmula Carlos Coggiola, Márquez se mantiene estoica ante el accionar del Poder Judicial y la posible influencia del ejecutivo en la reactivación de la causa que llevó a la captura de tres ex funcionarios de Desarrollo Social.

"No me chupo el dedo, lamento que después de las elecciones a los poderes judiciales en general les de el coraje de enfrentar al oficialismo. Una justicia independiente permite corregir cualquier tipo de desvíos que puede haber en todo gobierno. Resulta lamentable que todo el gobierno esté involucrado y que la justicia no haga nada, lo que impide que ciertos vicios se puedan corregir", sentenció la concejal.