Problemas a la hora de votar con Boleta Electrónica: ¿qué pasó?

El Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) presentó un informe detallando las observaciones realizadas durante la jornada electoral llevada a cabo en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul el pasado 23 de julio. Según el informe, se identificaron "más de media docena de problemas" relacionados con el uso de la Boleta Única Electrónica.

Las advertencias mencionadas sobre el sistema de votación utilizado se refieren a las instancias de votación, escrutinio y transmisión de datos. Estas preocupaciones fueron identificadas por una red de observadores compuesta por cinco personas, quienes se encargaron de cubrir tres turnos durante la jornada electoral en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul el 23 de julio.

"Algunos electores se encontraron, que a la hora de votar, la boleta decía 'boleta no válida' y lo que tendría que haber hecho el votante en ese momento, es volver a la mesa para informar el problema, pero no se hizo. La única manera de que esto no vuelva a pasar, es que haya educación en este tema y que la gente se informe", afirmó el especialista y abogado Carlos Willhuber, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Las observaciones realizadas por el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) señalan varios problemas significativos relacionados con la Boleta Única Electrónica durante las elecciones en Cutral Co y Plaza Huincul:

Falta de control por parte de los votantes : La mayoría de los votantes no verificaba el contenido impreso en la Boleta Única Electrónica ni el chip antes de emitir su voto. Esta falta de control podría generar preocupaciones sobre la exactitud de los datos reflejados en la boleta electrónica y la posibilidad de errores involuntarios.

: La mayoría de los votantes no verificaba el contenido impreso en la Boleta Única Electrónica ni el chip antes de emitir su voto. Esta falta de control podría generar preocupaciones sobre la exactitud de los datos reflejados en la boleta electrónica y la posibilidad de errores involuntarios. Tamaño desigual de los números de lista: Se detectó que el número de una de las listas electorales se mostraba en la pantalla de un tamaño menor que el resto. Esta disparidad en el tamaño de los números podría haber llevado a confusión o dificultado la identificación de ciertas opciones por parte de los votantes.

Se detectó que el número de una de las listas electorales se mostraba en la pantalla de un tamaño menor que el resto. Esta disparidad en el tamaño de los números podría haber llevado a confusión o dificultado la identificación de ciertas opciones por parte de los votantes. Distribución aleatoria de las opciones: Los distintos partidos, espacios o alianzas no seguían un orden lógico en la pantalla, sino que su aparición era aleatoria. Esta distribución podría haber afectado la visibilidad y la facilidad para encontrar rápidamente una opción específica en la boleta electrónica.

En este sentido, Carlos Willhuber remarca la importancia de que los votantes deben chequear que lo que hayan votado, sea impreso, de manera correcta, un consejo válido de cara a las PASO del 13 de agosto que se avecinan.