Elecciones 2023: el casino de Roca ignoró la veda

A pesar que las restricciones de la veda electoral entraron en vigor 48 horas previas al inicio de los comicios, abarcando diversas limitaciones en todo el territorio nacional, el casino localizado en la dirección Tronador al 300, General Roca, decidió operar normalmente durante la noche del sábado, incluso pasadas las 00:30 horas. Ante las manifestaciones de descontento por parte de los residentes de la zona, funcionarios de inspección comercial acudieron al establecimiento y verificaron la situación.

De acuerdo a informantes provenientes de las autoridades municipales, quienes ratificaron el incidente, se estima que alrededor de un centenar de individuos se encontraban en las instalaciones, participando en actividades de juego de azar. Los inspectores tomaron la iniciativa de notificar a los administradores del establecimiento sobre la contravención a la veda electoral. Además, procedieron a involucrar a la Comisaría 48, cuyos agentes se presentaron en el sitio para garantizar el desarrollo fluido del proceso de evacuación.

Las directrices impuestas por la veda en el marco de las elecciones primarias 2023 tienen como propósito principal fomentar la participación ciudadana y asegurar la integridad del proceso electoral.

Dentro de las medidas restrictivas, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 horas del sábado hasta las 21:00 horas del domingo. Los establecimientos como bares, boliches y restaurantes tuvieron la posibilidad de operar durante el sábado, pero debieron cesar la venta de alcohol a partir de las 20:00 horas, cerrando sus puertas a las 24:00 horas.

Durante la noche del sábado, no se llevaron a cabo espectáculos populares, ya sea al aire libre o en recintos cerrados. Asimismo, no se permitió reuniones públicas de ningún tipo, incluso si no están relacionadas con el evento electoral en cuestión.

Las autoridades municipales redactaron el pertinente informe de incumplimiento y las personas presentes, que superaban el centenar, abandonaron las instalaciones de manera tranquila. El recinto quedó completamente desocupado alrededor de la 1:30 de la madrugada, aproximadamente.