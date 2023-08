Caos este viernes: cortarán los puentes carreteros, ¿a qué hora?

Organizaciones sociales protestarán este viernes en todo el país y en la zona del Alto Valle de Río Negro habrá un corte en los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén. Todo comenzará alrededor de las 9 de la mañana. Se cortará en ambos sentidos y quedará libre el Tercer Puente. En Plottier se interrumpirá el tránsito sobre la Ruta Nacional 22 al igual que en Roca.

Desde las organizaciones explicaron que “hace 8 meses que se inició este año y ya se han desabastecido sistemáticamente los comedores populares. Además, se redujo el presupuesto social en forma escandalosa. En un ajuste sin precedentes en la historia y en el contexto de una pobreza creciente, el gobierno ‘nacional y popular’ de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa ha golpeado las necesidades más elementales de la población trabajadora, la más pobre, la que se organiza en los barrios contra el hambre en los comedores populares”.

Agregaron que “mientras la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti sale con declaraciones repudiables diciendo que no es verdad que haya hambre en la Argentina porque la gente come en los comedores, al mismo tiempo, no entregan los alimentos en los barrios donde seis de cada diez pibes no tienen para comer todos los días”.

“El triunfo de un derechista, antiderechos y reaccionario como Javier Milei, está cimentado y fomentando también en que el gobierno ajustó hasta los más pobres, llevó los salarios y las jubilaciones a la miseria y llevó adelante una política de ajuste fiscal que 'el peluca' Milei quiere profundizar hasta límites inhumanos”, concluyeron.