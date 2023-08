Ley de alquileres: convocan a una movilización para este martes

El próximo 23 de agosto se llevará a cabo una sesión en el Congreso para tratar la modificación de la actual Ley de Alquileres. Esta discusión tendrá lugar durante una sesión especial convocada por la oposición, que está compuesta por Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, un bloque de Provincias Unidas y La Libertad Avanza.

Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén, expresó su preocupación por la posibilidad de un retroceso en este asunto y, en una entrevista en el Noticiero Central de 24/7, instó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de esta normativa.

"Hay dos puntos clave de la ley que tienen que ver con los plazos y ajustes en el contrato de alquiler que quieren modificar desde la oposición. Buscan volver a los contratos de dos años, lo que impacta negativamente porque con un plazo de tres años (acuerdo actual) da mayor estabilidad. Además, si los precios no están regulados, impacta económicamente. En cuanto al ajuste, con la actual normativa, tenemos un convenio anual. Es decir, una vez que te fijan el precio inicial, lo pagas durante un año y los aumentos se establecen en base a un índice que da el banco central que hoy está ocho puntos debajo de inflación interanual. Pero ahora quieren volver a los aumentos trimestrales acumulativos por encima de la inflación, lo cual agravaría más la situación", afirmó Prior.

Para que la sesión pueda llevarse a cabo, será necesario asegurar la presencia de al menos 129 legisladores y alcanzar el quórum necesario. Las discrepancias entre el oficialismo y la oposición giran en torno a que el Frente de Todos aboga por mantener los elementos fundamentales de la ley actual, que incluyen contratos de tres años y la actualización anual de los precios basada en un índice que considera la combinación de salarios e inflación.

En contraste, los bloques opositores tienen la intención de retornar al contrato de dos años, junto con ajustes trimestrales o semestrales, los cuales serían acordados entre las partes involucradas. Sin embargo, en el frente de Juntos por el Cambio, no existe una posición unificada, ya que una fracción de los diputados, principalmente del PRO, busca la abolición total de la ley. Adicionalmente, el bloque de La Libertad Avanza, dirigido por el candidato presidencial Javier Milei, también apoya esta perspectiva. Debido a estos factores, aún no se ha confirmado la presencia suficiente para alcanzar el quórum necesario, ya que no se ha confirmado la asistencia al debate programado para el 23 de agosto.

Al ser consultado por la crisis habitacional que se vive en Neuquén, donde cada vez son más las familias que no tienen acceso a una vivienda debido a los precios y las condiciones restrictivas para los propietarios, Prior declaró: "Hay una situación particular con precios impagables y muy poca oferta, producto del ataque permanente a la ley y la presión del mercado inmobiliario del liberar esos dos puntos. Hay otra parte que piensa en la reserva de valor con edificios enteros que están vacíos. A todo esto se le suma el fenómeno del airbnb AIRBNB, donde se prioriza la la rentabilidad, y la nula intervención del estado en sus distintos niveles. No hay una sola política respecto al alquiler".