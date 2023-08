Marcelo Rucci criticó una posible privatización de YPF

Luego de los resultados obtenidos por Javier Milei en las elecciones PASO 2023, se generaron ciertos interrogantes en varios sectores de la economía y la administración pública en torno a la aplicación de, en palabras del propio Milei, "el plan motosierra". Una propuesta que implica una fuerte reducción del gasto público, acompañada por una reforma del aparato burocrático; y tiene como eje principal la privatización de las empresas que hoy se encuentran en manos del estado como YPF y Aerolíneas Argentinas.

En este sentido, el equipo de 'Así estamos' dialogó con Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, quien no dudo en expresas su desacuerdo: "Por supuesto que me parece una locura, después de haber hecho el esfuerzo que se hizo para sacar adelante YPF y posicionarla en el lugar que está hoy (...) Privatizar algo tan importante para los argentinos sería ponerse al servicio de intereses que no son, justamente, de los argentinos, ¿no?"

Al ser consultado por los anuncios de Sergio Massa que proponen una nueva suma fija para trabajadores registrados a fin de mejorar los ingresos, Rucci expresó: "Yo no me conformo con una suma fija. Me parece que hay que arreglar el tema del salario de los trabajadores, cada paritaria a la que nos toca ir es una lotería, con esta inflación quedan atrasadas rápidamente"

Sobre el advenimiento del fenómeno Milei, el petrolero adhirió a la teoría del voto castigo: "Tiene que ver mucho el descontento que tiene la gente, no solamente con este gobierno, sino con la política en general. Esta situación a la que hemos llegado es producto de las malas administraciones. Y lo lamentable es que, el primer hilo que se corta siempre es de los trabajadores".