Rucci: "Con las trabas de Aduana, peligra el desarrollo de Vaca Muerta"

La advertencia del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa sobre un posible "freno total" en la actividad de Vaca Muerta generaron preocupación en el sector. Según el sindicato, este escenario se debe a que la Aduana no está permitiendo ni agilizando el ingreso de insumos vitales necesarios para la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta.

El comunicado emitido por el Sindicato de Petroleros Privados, bajo la dirección de Marcelo Rucci, fue contundente en su advertencia al Gobierno sobre la falta de aprobación de las Siras. Estas autorizaciones de la Aduana son cruciales para permitir el ingreso de los insumos necesarios para el funcionamiento de las bombas que producen gas y petróleo en la región, en particular en Vaca Muerta.

El comunicado completo.

"La falta de insumos genera que las empresas no puedan operar con todos los equipos y esto afecta directamente a los salarios de los trabajadores. Vaca Muerta está sacando al país adelante y no puede ser que se frene. Me parece un despropósito", afirmó el Secretario general sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, en diálogo con AM550 y CN24/7.

"En Argentina no hay los insumos que necesita Vaca Muerta para que funcione porque se producen todos afuera. Las empresas advirtieron que se van a paralizar los sets de fracturas y equipos de perforación", agregó Rucci.

El sindicato advierte que cada mes de paralización de la actividad podría resultar en la pérdida de hasta un millón de barriles de producción, lo que se traduce en una pérdida de aproximadamente 80 millones de dólares en divisas que no serían generadas por exportaciones no realizadas. En este contexto, desde el Sindicato no descartan un paro total por la preocupante situación.