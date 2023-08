Saqueos en Neuquén: un joven de 15 años fue baleado y quedó cuadripléjico

En una entrevista realizada en el programa La Primera Mañana por AM550 , Javier Santibáñez, el padre de Uriel, un joven de 15 años que resultó gravemente herido durante un saqueo a un comercio en la ciudad de Neuquén, relató los detalles del hecho ocurrido el pasado domingo por la noche.

Todo se desató cuando un grupo de jóvenes intentó robar un kiosco en calle Cayastá y Avenida del Trabajador. Según el relato del hombre, el dueño del kiosco desde la terraza de su casa,disparó varios tiros, uno de los cuales impactó contra Uriel. Javier dijo que su hijo "pasaba por la calle en ese momento". Como resultado, Uriel quedó cuadripléjico y actualmente se encuentra en estado crítico en el Hospital Provincial Castro Rendón.

Según el relato de Javier, su hijo intentaba levantar una caja que estaba en la calle cuando repentinamente sintió un impacto en la espalda que lo dejó paralizado. Los médicos informaron que Uriel no recuperará la movilidad de sus piernas ni brazos y requerirá asistencia respiratoria continua.

"Ya le cambió la vida a él, me cambió la vida a mí, le cambió la vida a todos. Y yo quiero que este tipo se haga responsable, porque si no se hace responsable, lo que le pasó a mi hijo, le va a pasar a otra criatura del barrio" afirmó el padre del joven herido. y agregó: "Para mí es una travesura, porque de saqueo no tiene nada, porque dos cajas de zapatos como lo que haya sido un chupetín, no te da derecho a dispararle a la columna a nadie, de última tirá un tiro al aire, no sé, o llama a la policía, Es algo injusto lo que le pasó a mi hijo, sea como sea, haya sido lo que haya sido, no tiene derecho a hacer lo que hizo".

A pesar de haber presentado una denuncia, Javier expresó su preocupación por la falta de acción de las autoridades. Mencionó que a pesar de la gravedad de la situación, no hubo un contacto claro con la policía ni la Justicia, y pidió que se investigue el incidente.

En tanto, este mediodía se informó que "la fiscalía de Actuación Genérica inició una investigación para determinar lo ocurrido el domingo, cuando un adolescente recibió un disparo en la espalda durante el robo a un comercio de la ciudad de Neuquén".

Según detalla el Ministerio Público Fiscal en un comunicado "un familiar de la víctima, que permanece internada en el hospital Castro Rendón, presentó la denuncia el 22 de agosto. Indicó que esa noche, el joven volvía desde la casa de un amigo y vio que había un grupo de personas robando en un comercio ubicado sobre calle Avenida del Trabajador. Sostuvo que al pasar por el lugar -tomó unas cajas que estaban tiradas- y que, tras escuchar una detonación, sintió que -algo le perforaba la espalda-.

Según los informes médicos, la bala ingresó a la altura del omóplato izquierdo, con orificio de entrada y de salida. Tras recolectar información durante las primeras horas, realizar allanamientos en busca del arma –que no fue encontrada- y tomar testimonios, desde la fiscalía de Actuación Genérica se avanzará en la formulación de cargos.

La fiscal del caso Valeria Panozzo informó que resta la realización de dos pericias para definir los términos en los que eventualmente se formularán cargos: por un lado, el informe del Cuerpo Médico Forense en el que se determine el grado de las lesiones de la víctima; y por el otro, el dictamen criminalístico referido a cómo se efectuó el disparo.