Trabajadores del SIAP cortan la Ruta 22 en Neuquén

Trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Actividad Privada (SIAP) llevan a cabo una protesta en la ex Ruta 22, ahora conocida como Avenida Mosconi, en Neuquén. La manifestación se debe a una serie de reclamos laborales relacionados con los vigiladores de los hospitales Bouquet Roldán en la capital de Neuquén y el hospital de San Martín de los Andes. La protesta se ubica a la altura del Hospital Bouquet Roldán y será hasta las 13 horas.

Pago de Plus: Los trabajadores están exigiendo el pago de un plus que representa el 35% de sus salarios. Algunos empleados afirmaron que recibieron solo la mitad de este beneficio, mientras que otros no han recibido nada durante los últimos dos meses.

Además de la cuestión del pago del plus, los trabajadores también están protestando por despidos que han ocurrido en sus lugares de trabajo. En particular, mencionan que la empresa Sheriff volvió a despedir a un trabajador que había sido reincorporado anteriormente.

Los trabajadores expresaron su frustración por la falta de respuestas y soluciones ante sus demandas. A pesar de haber sido convocados a una audiencia, el Ministerio de Salud no se presentó, lo que resultó en la suspensión del encuentro.

También, los manifestantes apuntan sus críticas hacia el Gobierno provincial, acusándolo de no tomar medidas en contra de las empresas contratadas que no están cumpliendo con las obligaciones establecidas en los pliegos contractuales, como el pago del plus.