Millonarios aportes provinciales a las ceramistas

El gobierno de la provincia de Neuquén les otorgó nuevos aportes no reintegrables a tres fábricas ceramistas para ayudarlas “a mitigar la crítica situación financiera que atraviesan”. Los subsidios son millonarios y l as cooperativas no deberán devolverlos . Según consta en el respectivo decreto, la Cooperativa de Trabajo “Fasinpat”

Limitada, recibió 12 millones de pesos; la Cooperativa de Trabajo y Consumo “Cersinpat” Limitada, 9 millones de pesos y la Cooperativa de Trabajo “Confluencia” Limitada (ex Cerámica Neuquén), también 9 millones de pesos.

Se indicó al respecto que, “que como es de público conocimiento, las mencionadas cooperativas atraviesan una grave crisis financiera que dificulta la continuidad de más de 300 puestos de trabajo directos y otros cientos de puestos indirectos a consecuencia de la dura recesión”.

También se señaló que “el Estado Provincial ha asistido en distintas oportunidades, con el fin de ayudar a mitigar la crisis por la que atravesaban debido al impacto del aumento de tarifas de energía y gas que hicieron peligrar la continuidad de producción y puestos de trabajo” y que, “teniendo en cuenta la particularidad de las empresas de gestión obrera, el Estado provincial no puede permanecer ajeno al pedido efectuado”.