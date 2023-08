Informaron sobre obras de gas en ejecución, en Neuquén

En los últimos días se dió a conocer que muchas localidades del interior neuquino carecen del servicio de gas natural, algo que en épocas invernales se torna una problemática de riesgo. Sin embargo, tanto las empresas privadas como el poder ejecutivo provincial asegura que muchas obras se encuentran en desarrollo y que están a la espera de fondos provenientes de Nación. Aunque también destacan que hay convenios provinciales inconclusos.

En este sentido, el equipo de La Primera Mañana por AM550 entrevistó a Sergio Schroh, presidente de Hidrocarburos del Neuquén, quien amplió la información que se tiene sobre las obras en ejecución. Muchas de las cuales se encuentran próximas a Añelo y el norte neuquino.

"En estos momentos tenemos obras de gas en la meseta de Añelo que nos ha delegado el gobierno de la provincia, si bien ya la estamos ejecutando, esperamos fondos del estado nacional", explicó Schroh. "A fines de 2022 anticipamos la ejecución de cuatro obras de ampliación en nuestras plantas que las hemos finalizado recientemente: Tricao Malal, Las Ovejas, Villa Traful y Aluminé. Son obras necesarias que se renuevan en base al crecimiento poblacional y ampliación de redes", agregó.

Al ser consultado por aquellas localidades donde el servicio todavía no llega, como por ejemplo Nahueve, el empresario respondió: "Se fue abarcando los lugares que tenían una determinada cantidad de usuarios y potencial de crecimiento. Aun nos quedan los parajes, en el caso de Nahueve tenemos una red que esta planteada para poco más de 80 familias. Lo mismo sucede con Paso Aguerre y Ramón Castro que, el 17 de mayo de 2022, completamos todos los estudios necesarios y fueron presentados a la Secretaría de Energía de la Nación pero todavía no se ha firmado el convenio con la provincia para ejecutarlas. No tenemos avances en ese aspecto".