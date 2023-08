La atropelló una Hilux y le cargaron parte de la culpa

Era de noche y, al parecer, la visibilidad no era precisamente la mejor. De repente el conductor de una Toyota Hilux esquivó a otro vehículo y atropelló a una ciclista, que sufrió severas lesiones. Obviamente lo denunció, pero la Justicia consideró que la culpa fue compartida ¿El motivo? La bicicleta no tenía luces. Fue por eso que la indemnización no resultó tan abultada como pretendía.

El accidente sobrevino en la avenida Argentina y calle San Martín de la localidad rionegrina de Cinco Saltos y la mujer sufrió más que dolorosos traumatismos de tibia y peroné, que por supuesto requirieron rehabilitación.

Cuando se inició la demanda civil, el fallo analizó la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Al conductor de la camioneta le atribuyeron haber perdido el dominio del vehículo, pero se advirtió que la bicicleta no contaba con iluminación.

En el fallo se indicó que es un principio general en la materia de accidentes entre bicicletas y automotores que existe una mayor obligación de los conductores de automotores en virtud del porte de los mismos, siempre y cuando el ciclista cumpla con las normas vigentes. En función de eso, la sentencia distribuyó las culpas en un 75 por ciento al conductor de la camioneta y en un 25 por ciento en la ciclista.

“El conductor del rodado mayor deberá cargar con mayor responsabilidad” porque “debió haber circulado a una velocidad precautoria de manera tal de tener, en todo momento, el dominio total del vehículo, en función de las condiciones de la vía”, surge de la sentencia que es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada. Si queda firme la condena, deberá indemnizar a la ciclista por el daño físico, el daño moral y otros gastos en los que incurrió a raíz del accidente.