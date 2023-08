Monin Aquín: "Todos los candidatos tienen chances de ganar"

En el marco de las Elecciones PASO, el equipo de 'Así Estamos' por Radio Mitre Patagonia se encuentra entrevistando a los candidatos que irán por un lugar en la contienda de octubre. Monin Aquin es una histórica dirigente de San Martín de los Andes que irá como segunda diputada nacional por el binomio Bullrich/Petri, lista que, en Neuquén, es encabezada por Francisco Sánchez que irá por la renovación de su mandatos.

Aquín se mostró seriamente preocupada por la falta de participación que se registró en varias elecciones provinciales de los últimos días: "Los políticos nos tenemos que hacer cargo, porque la política es abstracta. No hemos sabido dar respuesta a las necesidades de la gente. Por eso no tienen ganas de ir a expresar su opinión en los comicios". Y agregó, "no pido que voten por mi espacio, sino que vayan a votar".

"Ninguna sociedad democrática puede existir cuando no hay libertad de pensamiento, expresión y decisión", afirmó Aquin.

En cuando a la obligatoriedad de las PASO y la incidencia que este carácter podría tener en la ausencia del electorado, la concejal expresó: "Una sociedad libre no implicaría obligación. Pero, mas allá de eso, no hemos estado en los últimos años a la altura de las necesidades de la gente. Se han privilegiado intereses personales y como ciudadanos perdonamos cosas que no corresponden. Eso produce el gran descreimiento".