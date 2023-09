Bomberos insisten y piden un cuartel en Chapelco

El reclamo no es nuevo e insisten en la construcción del destacamento, teniendo en cuenta el crecimiento de la población..

Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes continúa con el pedido de construcción de un cuartel en cordones de Chapelco, asegurando que la población crece a pasos agigantados.

Juan Pisano, jefe de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, es una de las personas que encabeza el pedido y asegura que el mismo es "para estar más cerca de un sector de la ciudad que está creciendo muchísimo".

En comunicación con AM 550 La Primera, comentó que la población de San Martín de los Andes, más la de chacra 28, 30 y 32, supera la de Villa la Angostura. "Estamos en la zona de influencia. Somos bomberos urbanos y colaboramos en incendios forestales, pero nuestro enfoque está en incendios urbanos", agregó.

En relación a los recursos para el pedido y creación de un cuartel en cordones de Chapelco, dijo que "todos los insumos que nosotros tenemos están a valor dólar y los aportes que tenemos son en pesos, o sea que en las últimas semanas se desvalorizaron nuestros ingresos". De todas formas, indicó que existe un trabajo en conjunto con la Municipalidad de San Martín de los Andes y el Concejo Deliberente, "quienes apoyan la creación del destacamento".

"Se nos asignó un terreno cercano a donde se construyó una comisaría. Ya teníamos el proyecto, pero todavía no se concreta. Así que, no manejamos plazos porque esto no depende de nosotros, ni del dinero que tenga la institución. El nuevo destacamento depende de terceros", concluyó.