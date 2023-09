Integrantes de la Policía de Río Negro que iniciaron una caminata desde Roca hasta Viedma para reclamar por más presupuesto en las comisarías, arreglos de los patrulleros y un incremento salarial, finalmente llegaron este martes a la capital provincial. La intención fue mantener una reunión con la gobernadora Carreras o el jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro.

Los manifestantes se llegaron hasta el ministerio de Justicia para dialogar con Betiana Minor, sin embargo, el edificio estaba cerrado y nadie los recibió. Luego se llegaron hasta la Jefatura de Policía y allí los recibió el subjefe de la Policía Orlando Cañuqueo, pero sólo habló con el asesor legal del Consejo de Bienestar Policial.

Rubén Muñoz explicó que “alguien dio la orden para que no seamos recibidos los representantes de la policía. Caminamos 500 kilómetros y nadie nos recibió. Es una política esto de no atender a los trabajadores. Ni en la Jefatura, ni en el ministerio, ni en Casa de Gobierno pudimos entregar una nota, No somos escuchados. Y lo que pasó en Bariloche con las elecciones es la cosecha de una gestión. Carreras claramente recibió un rechazo de parte de la ciudadanía que vio como destrató al sector público: hospitales, escuelas y policías. Nosotros hace un año y medio venimos mostrando las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. Carreras y la ministra de Seguridad, Betiana Minor no tuvieron empatía con los trabajadores”.