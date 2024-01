Un concejal del Norte neuquino donará parte de su sueldo todos los meses

La palabra empeñada es un documento intangible que en los pueblos chicos del interior neuquino se respeta. Sebastián Rach, es un poblador y empleado municipal en planta permanente del municipio de Taquimilán. El mismo, el pasado 10 de diciembre, asumió como concejal bajo el sello político del partido Comunidad, el cual también llevó al gobierno provincial al ex diputado nacional Rolando Figueroa.

El actual concejal, según testimonió, durante el período de campaña asumió ese compromiso como una forma de estar más cerca de la gente y de sus necesidades.

El funcionario legislativo es nacido en Plaza Huincul y reside en la cuna del “pueblo encantado” desde los 8 años de edad. “La idea fue parte del proyecto político que llevamos adelante en ese momento de campaña, y siguiendo la misma línea, mas allá de perder las elecciones; la idea es mantener parte de esas propuestas”, indicó Rach a Mejor Informado. Agregó que “viendo la difícil situación económica que estamos viviendo decidí brindar este pequeño aporte para ayudar a las familias que no tienen un empleo o solo reciben algún plan municipal en la localidad”.

El primer sorteo de parte de sus honorarios como concejal lo realizó la última semana a través de una transmisión en vivo por su red social Facebook. Como beneficiarias de esta ayuda con recursos personales resultaron adjudicadas las familias de los jóvenes Sebastián Tapia y Jeremías Cofré, ambas de Taquimilán. Fue el propio concejal que horas más tarde se acercó a los domicilios de los afortunados. Asimismo se acercó a la Central 15 de Bomberos Voluntarios y efectuó otro aporte económico para los gastos corrientes de la institución.

Será una donación permanente

Sebastián Rach se mostró satisfecho por la acción concretada, por la aceptación de la comunidad y por la buena repercusión que tuvo su gesto que sin dudas no cambiará el mundo pero si le cambiará un poco el mundo a los que resultaron y resulten beneficiados en un futuro. “Para mi es parte de los valores que me inculcó mi madre. No ser indiferente ante las necesidades de los demás, ser conscientes de las necesidades de otros”, expresó el edil. “Es una forma de agradecer a quienes me acompañaron con su voto, y hoy poder ayudar me da una gran satisfacción”, subrayó.

Consultado si estos sorteos serían durante los 4 años de su gestión, respondió que “sí. Esos fondos los donaré durante los 4 años que permanezca en el cargo”. Con respecto a los destinatarios dijo que “la intención es poder brindar ayuda a ONG de la localidad, escuelas, grupos deportivos, bomberos voluntarios, o llegar adonde este la necesidad de un aporte”.

Respecto al interés manifiesto de participar del sorteo evidenciado por la comunidad, Rach mencionó que “pude ver que hay necesidad, muchas personas me llamaron o escribieron para anotarse, y de otros lugares también por eso fue necesario aclarar que era solo para nuestra localidad”. Por último manifestó que su acción no pretende ser ejemplificadora. “Es algo que tiene que surgir de corazón, y desconozco la realidad de otros lugares”.

Cabe destacar que el concejal los únicos ingresos que percibe es como concejal y para estos sorteos destinará entre un 15 y el 20% de sus haberes.