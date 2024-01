El Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal aportará soluciones a los vecinos

La reunión constitutiva del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén efectuada esta mañana se transformó en el puntapié clave para aportar soluciones desde las incumbencias municipales a situaciones en materia de seguridad ciudadana.

Impulsará acciones y también a actores que trabajan en la prevención de violencia y control del delito, la Policía de la provincia y la Justicia. Una de las primeras instancias será mantener encuentros con cada comisión vecinal con el objetivo de escucharlas, conocer la situación de cada barrio y tratar de aportar soluciones en cuestiones de competencia municipal.

“Iluminando una calle donde posteriormente Provincia pueda instalar cámaras de seguridad es un hecho que pone en evidencia la necesidad de que trabajemos juntos y coordinadamente”, ejemplificó el presidente del Consejo de Seguridad, Marcelo Inaudi.

Dijo que además de asuntos inminentemente municipales hay otras cuestiones que no serán ajenas al Consejo, como los atinentes a violencia de género, y en tal sentido anunció la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a través de su presidenta, Soledad Gennari, para informar sobre los distintos canales por los cuales pueden las mujeres hacer valer sus derechos.

Gaido agradeció especialmente a Inaudi “la decisión de acompañarnos a conformar este equipo de gobierno porque hace un esfuerzo personal y familiar y técnico profesional para acercarle a la ciudad toda su experiencia y capacidad”.

“Ha demostrado que el Consejo de Seguridad es una herramienta muy importante en otra etapa y en otro Gobierno de la ciudad, y para mi hay que poner en valor y continuar las políticas públicas que funcionan y transformarlas en políticas de Estado”, sostuvo.

“Todos los neuquinos y vecinos de la ciudad estamos preocupados por la seguridad y tenemos que hacer algo, porque con la preocupación no alcanza”, señaló y aportó que esta es una “herramienta que permite trabajar en conjunto, la Policía de la Provincia y el ámbito de la Justicia”, agregó.

Agradeció también a la presidenta del TSJ por acompañar esta decisión y llamó la atención respecto a que “todos tenemos que participar a partir de esta herramienta que es cercana a los vecinos para poder transmitir respuestas. Y en aquellas situaciones que no sean de nuestra jurisdicción ser gestores para resolver esa solución”.

En tanto, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, quien formará parte del cuerpo colegiado, dio cuenta que esta constitución cumple una ordenanza vigente y que en lo inmediato se diagramarán las tareas necesarias para avanzar en seguridad ciudadana, un reclamo permanente de las y los vecinos.

Inaudi señaló por su lado que “trabajaremos junto a las vecinales con reuniones periódicas en cada una, cerca de la gente por instrucción precisa del intendente, y colaborando con las autoridades provinciales entendiendo que la seguridad, el orden público y la paz social son de responsabilidad exclusiva e indelegable de la policía Provincial conforme a la Ley 2081. Nosotros colaboraremos en todas las cuestiones de incumbencia municipal”.

“Sin perjuicio de ello el intendente no mira hacia el costado diciendo es un problema ajeno”, planteó.

Por otro lado, mencionó la disposición del ministro de Seguridad de trabajar sobre la subsunción de la competencia de Provincia para combatir el narcomenudeo. “En las reuniones de los barrios por lo general la gente sabe en qué lugar se comercializa estupefacientes y venden a nuestros pibes, pero tienen miedo a las denuncias por las represalias”.

Por eso, siguió, “con un papel que acerquen al Consejo de Seguridad lo hacemos llegar al Juez federal con quien ya me he reunido y me ha manifestado su total predisposición para dar inmediato tratamiento”, o bien a través de las líneas 147 del municipio o 148 de provincia, “siempre garantizando el anonimato en el denunciante”.