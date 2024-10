Madre de Juan Caliani: “Buscamos justicia plena y una pena acorde al crimen"

“Odio no tengo, pedido de justicia sí”, afirmó Ana Mercado, la madre de Juan Caliani, el periodista asesinado hace seis meses en el barrio La Sirena por dos adolescentes. Este viernes, familiares, amigos y vecinos se convocarán a las 19.30 en las calles Saavedra y Luis Beltrán para reclamar justicia y prisión efectiva para los adolescentes involucrados en el homicidio del periodista de 34 años, ocurrido el 1 de abril pasado, que conmocionó a la región. Los movilización culminará en la esquina de Luis Beltrán y Cacique Purrán.

"Seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia, Juan Caliani presente ayer, hoy y siempre", es la consigna de quienes se movilizarán este viernes.

Por el homicidio, los dos adolescentes asumieron su responsabilidad en mayo y ahora se encuentran cumpliendo una serie de restricciones bajo un programa de Libertad Asistida hasta que se determine la pena una vez que cumplan la mayoría de edad, ya que al momento del hecho tenían 16 y 17 años, en la actualidad tienen 17 y 18.

En una entrevista con Mejor Informado, Mercado sostuvo que quienes asesinaron a su hijo están cumpliendo con el programa dictado por el juez que "se extenderá un año o un poco más de un año y luego se realizará el juicio de cesura donde se les impondrá la cantidad de años que deberán cumplir de prisión efectiva”.

El programa que llevan adelante está supervisado por un equipo de profesionales, conformado por psicólogos, asistente social y operador. Comentó que el cumplimiento de "este tratamiento nos es informado por nuestro abogado querellante". “Nosotros lo que buscamos es que ese tratamiento se lleve a cabo con seriedad. Nos puede gustar más o menos pero es lo que tenemos. Nuestro esfuerzo pasa por seguir que se cumplan efectivamente con los informes, además de los rondines policiales en los domicilios en los que cumplen arresto domiciliario”, explicó.

Señaló que la muerte de su hijo “ha dejado una herida muy grande no solo en nuestra familia sino en los compañeros de trabajo de Juan, en la facultad donde estudió, en el ámbito del deporte, en los vecinos del barrio y en toda la comunidad de Neuquén”.

Por eso la búsqueda de la familia Caliani es “por una justicia plena y una pena acorde a este crimen”. “Sabemos que no hay nada que repare la ausencia de Juan pero por lo menos buscamos que haya justicia y una cuestión de no impunidad”. La impunidad, agregó la madre del periodista “garantiza que estas cosas puedan volver a repetirse". Aclaró que no están de acuerdo con el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

“Lo que le pasó a Juan le podía pasar a cualquiera. Estos dos menores ya eran inimputables para la justicia pero detrás de ellos hay historias, hay indicadores que llevan después a estas situaciones en las que terminamos sufriendo perdidas de vidas”, sostuvo. “La impunidad garantiza la violencia, entonces cuando aparecen este tipo de situaciones hay que actuar y en este caso hay una víctima principal que es Juan", agregó.

Por último, la madre de Juan dijo que "el odio te consume, no te permite vivir ni disfrutar las cosas que nos dejó Juan. El dolor lo tenemos y sabemos que nada va a suplir la ausencia de Juan y todo lo terrible que vivimos por su asesinato".