La próxima semana presentan en la Legislatura el proyecto de ley para combatir el narcomenudeo

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, confirmó que la próxima semana el gobernador Rolando Figueroa enviará a la Legislatura el proyecto de ley para que la provincia de Neuquén adhiera a la ley nacional de desfederalización en la lucha contra las drogas. En declaraciones a AM550, Nicolini señaló que a partir de febrero, la provincia podrá investigar y juzgar a las personas vinculadas con el microtráfico de estupefacientes, denominado narcomenudeo, que en la actualidad lleva adelante la justicia federal.

Según Nicolini, Neuquén se propone iniciar formalmente la lucha contra el narcomenudeo en febrero próximo. Para ello, la Legislatura deberá aprobar este paquete de reformas en el presente período ordinario de sesiones, el cual no solo abarca la adhesión a la ley nacional, sino también modificaciones al Código Procesal Penal provincial.

Respecto a esto, el ministro explicó que las campañas de concientización sobre el consumo de sustancias problemáticas no deben ir solas. "Si no hay una decisión firme y concreta de parte del Estado de atacar la problemática de la droga, su comercialización y producción, lógicamente la campaña no va a tener resultados altamente positivos", expresó.

Se incrementaron los operativos de control y prevención de la venta minorista de droga en toda la provincia.

"Desde el 10 de diciembre estamos firmemente dispuestos a dar esta batalla. Por eso queremos hacernos cargo de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcomenudeo desde la provincia", agregó.

En su lucha contra el narcotráfico, Neuquén incrementó los operativos de control y prevención de la venta minorista de droga en toda la provincia, logrando significativos resultados en el secuestro de cocaína, cannabis y otras sustancias ilegales, así como en la incautación de armas de fuego.

En los últimos meses, la Policía del Neuquén llevó adelante un total de 583 allanamientos en distintas localidades, con la colaboración de fiscalías y entidades que trabajan en conjunto para desarticular las redes de distribución de estupefacientes.

Además, el ministro comentó que se han secuestrado más de 100 kilogramos de sustancias entre marihuana y cocaína, y se han secuestrado también más de 88 millones de pesos, además de pesos chilenos y dólares.