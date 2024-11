Se prepara la inhabilitación de Gloria Ruiz en la Legislatura

Los diputados de Neuquén analizan por estas horas la inhabilitación de la presidenta de la Legislatura y vicegobernadora, Gloria Ruiz, por la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por el presunto desvío millonario de fondos públicos que tiene como foco de las sospechas a su hermano Pablo Ruiz, quien hasta hoy ejercía como coordinador del Complejo Casa de las Leyes.

En declaraciones a Así Estamos por Mitre Patagonia, el diputado Marcelo Bermùdez señaló que "hay mecanismnos institucionales previstos en la Constitución ante la denuncia del Banco Provincia del Neuquén y de la investigación de la Fiscalía". Precisó que en el artículo 189 inciso 25 de la Constitución de la provincia indica que "se puede inhabilitar a la vicegobernadora por inhabilidad moral que es una determinación más rápida que iniciar un juicio político".

La investigación comenzó en el transcurso de este mes, a instancias de una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública, mediante la designación de personal en la Legislatura de parte de la vicegobernadora Gloria Ruiz y a la conformación de plazos fijos con abultadas acreditaciones en las cuentas de su hermano, que superan los 50 millones de pesos.

"Hay una responsabilidad política por parte de la vicegobernadora, no tenemos una explicación cierta y clara por parte de ella acerca de lo que se investiga. Toda esta situación ha detenido el trabajo de la Legislatura", afirmó.

"No voy a renunciar", dijo Gloria Ruiz

En tanto, este mediodía, en un comunicado de prensa, la presidenta de la Legislatura, Gloria Ruiz, afirmó que no va a renunciar a su puesto como vicegobernadora de Neuquén. "Hasta ahora me quedé callada porque quería cuidar la institucionalidad de la provincia y también respetar el rol que me toca asumir como vicegobernadora,, pero ya no puedo seguir callada", escribió Ruiz.

Ruiz manifestó que "es el momento que conozcan realmente lo sucedido. El día que iniciamos la sesión para el presupuesto legislativo ocurrió algo inesperado y escandaloso que fue el pedido de creación del denominado fondo anticíclico. Para sorpresa de muchos legisladores que no conocían esta maniobra política inconsulta, sin debate, consenso previo y en total desconocimiento. de mi persona, quisieron imponerlo".

El comunicado de Gloria Ruiz: