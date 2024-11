Comienzan las deserciones alrededor de Gloria Ruiz

En medio de la causa por corrupción en la que se encuentra involucrada la vicegobernadora, Gloria Ruiz, siguen trascendiendo declaraciones y decisiones dentro de la política. Este sábado, los diputados de Neuquinizate difundieron un duro comunicado a través del cual advirtieron que serán "implacables" con quienes no merecen continuar en el espacio político. Y, más tarde, empezaron a conocerse anuncios de alejamiento de quienes fueron sus compañeros de partido.

La diputada provincial de Desarrollo Comunitario, Luz Ailín Ríos, es una de las personas que anunció la decisión de irse del partido que compartió con Gloria Ruiz. En este contexto, dijo a través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales que “Rolando Figueroa nos planteó, desde siempre, un norte claro pensando en los neuquinos y es por eso que tomé la decisión de desafiliarme”. Asimismo, insistió en destacar la transparencia del Gobernador y también mencionó a la ministro, Julieta Corroza; anunciaron que se sumará a Comunidad.

La anteriormente mencionada publicación se conoció después del comunicado que difundió el interbloque de diputados oficialistas (Neuquinizate), quienes indicaron que "expresamos con absoluta claridad nuestra posición frente a los hechos que han tomado estado público".

"Nuestra postura es firme: tolerancia cero a los actos de corrupción. No permitiremos que conductas indebidas de personas que ocupan espacios de conducción en organismos del Estado, empañen el trabajo que llevamos adelante para construir una provincia más justa, transparente y equitativa en cada una de sus regiones", agregaron y afirmaron que "tal como lo transmite permanentemente nuestro gobernador, Rolando Figueroa, el compromiso es con la ciudadanía; y quien no lo comprenda no podrá ser parte del proyecto que tiene entre sus ejes y principios medulares, tanto el combate a los viejos vicios de la política; como la transparencia en la administración de los recursos públicos, para invertirlos en la solución de los problemas".

Cabe recordar que los últimos días fueron polémicos y estuvieron atravesados por allanamientos realizados el viernes, en medio de la causa judicial que apunta principalmente hacia el hermano de la Vicegobernadora: Pablo Ruiz, siendo uno de los diez familiares a los que ingresó en la planta política de la Legislatura (escándalo que también salió a la luz este mes).

Los allanamientos fueron tanto en La Legislatura y en la Casa de las Leyes como en las viviendas de Pablo y de la madre de Ruiz. A Pablo se lo acusa de haber colocado fondos en plazos fijos, sin haber notificado oficialmente de esa operación ni de los intereses generados.

Los diputados de distintos bloques entienden que Gloria Ruiz estaba al tanto, y es por eso que hablan de la posibilidad de un juicio político (la UCR ya salió a pedirlo públicamente, mientras que otros lo adelantaron en una reunión que, sabían, se haría pública). Ruiz se sumerge en la pérdida de respaldos y su futuro es incierto.